FC Bayern München: Harry Kane findet lobende Worte für Nicolas Jackson - Zuversicht vor Chelsea-Kracher
- Veröffentlicht: 14.09.2025
- 16:34 Uhr
- ran.de
Harry Kane lässt es dieser Tage nur so krachen. Ähnliches erhofft sich der FC Bayern München natürlich auch von Nicolas Jackson. Der Senegalese konnte gegen den Hamburger SV noch nicht überzeugen, erhält von seinem Sturm-Kollegen aber ein großes Lob.
Harry Kane und Nicolas Jackson zeigten beim 5:0-Erfolg des FC Bayern München gegen den Hamburger SV ziemlich ungleiche Auftritte. Während Kane eine weitere Glanzleistung auf den Rasen brachte und seine Bundesliga-Saisontore vier und fünf markierte, blieb Jackson bei seinem Debüt ziemlich blass.
Der Senegalese kam bereits nach der Halbzeit in die Partie, hatte jedoch keine nennenswerte Chance, immer wieder Probleme bei der Ballverarbeitung und gewann keinen seiner insgesamt drei Zweikämpfe.
Vor dem Champions-League-Spiel der Bayern gegen den FC Chelsea (Mi., ab 21 Uhr im Liveticker) sieht es nicht danach aus, als käme Jackson schon für einen Startelfeinsatz infrage. Demnach muss er sich bei seinem Wiedersehen mit den alten Kollegen wohl mit einer Backup-Rolle zufrieden geben.
Kane will auch gemeinsam mit Jackson spielen: "Er ist kein Backup"
Kane sieht diese aber nicht als in Stein gemeißelt an, obwohl er ja der klare Platzhirsch im Bayern-Angriff ist. "Aus meiner Sicht ist er kein Backup. Viele Leute sehen das so, aber er ist jemand, der vorne jede Position spielen kann", betonte der Torjäger bei "Sky" die Flexibilität des 24-Jährigen.
"Ich glaube, dass wir oft zusammen spielen werden", prophezeite er im Wissen, dass Jackson noch ein wenig Zeit benötigt. "Er hatte heute einige Minuten. Hoffentlich kann er jetzt weiter Selbstvertrauen tanken, am Mittwoch ein paar Minuten spielen und versuchen, sein altes Team zu beeindrucken", erläuterte Kane.
Grundsätzlich glaubt Kane fest an das Potenzial von Jackson. "Ich habe das Gefühl, dass er einen großen Impact für uns in dieser Saison haben kann - mit seiner Geschwindigkeit, seinen Bewegungen und seinen Toren. Eine tolle Ergänzung für uns", schwärmte er.
Bereits in der Premier League habe Jackson bewiesen, dass er "viele gute Attribute" habe und "viele Chancen" kreiere.
Kane vor Chelsea-Spiel selbstbewusst: "Können jeden schlagen"
Kane, der in der noch jungen Saison, bei fulminanten acht Pflichtspieltoren und drei Assists steht, dürfte gerade im Verlauf der Saison von Jackson profitieren, weil dieser ihm auch die ein oder andere Ruhephase verschaffen kann.
Gegen den FC Chelsea wird die Verantwortung aber mit ziemlicher Sicherheit Kane zuteil werden. Der Stürmer-Star blickt optimistisch auf das Duell mit dem alten Rivalen aus Tottenham-Zeiten.
"Es wird ein hartes Spiel, sie haben ein sehr gutes Team und einen sehr guten Trainer. Sie haben eine fantastische Klub-WM gespielt. Aber ich habe das Gefühl, dass wir in der Allianz Arena jeden schlagen können", führte er aus.
"Wir wollen gut in die Champions-League-Saison starten und bereiten uns jetzt auf das Match vor", blickte er auf den kommenden Mittwoch voraus.
Hier möchte der FC Bayern sich gleich in Position bringen, um nicht wie im Vorjahr der Musik hinterherzurennen und durch die Playoffs zu müssen. "Es wird wichtig, in die Top 8 zu kommen", verdeutlichte Kane im Hinblick auf das Frühjahr, wenn die K.o.-Phase ansteht.