Kane will auch gemeinsam mit Jackson spielen: "Er ist kein Backup" Kane sieht diese aber nicht als in Stein gemeißelt an, obwohl er ja der klare Platzhirsch im Bayern-Angriff ist. "Aus meiner Sicht ist er kein Backup. Viele Leute sehen das so, aber er ist jemand, der vorne jede Position spielen kann", betonte der Torjäger bei "Sky" die Flexibilität des 24-Jährigen. "Ich glaube, dass wir oft zusammen spielen werden", prophezeite er im Wissen, dass Jackson noch ein wenig Zeit benötigt. "Er hatte heute einige Minuten. Hoffentlich kann er jetzt weiter Selbstvertrauen tanken, am Mittwoch ein paar Minuten spielen und versuchen, sein altes Team zu beeindrucken", erläuterte Kane.

Grundsätzlich glaubt Kane fest an das Potenzial von Jackson. "Ich habe das Gefühl, dass er einen großen Impact für uns in dieser Saison haben kann - mit seiner Geschwindigkeit, seinen Bewegungen und seinen Toren. Eine tolle Ergänzung für uns", schwärmte er. Bereits in der Premier League habe Jackson bewiesen, dass er "viele gute Attribute" habe und "viele Chancen" kreiere.

