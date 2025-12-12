Der FC Bayern will auch zukünftig Toptalente am eigenen Campus ausbilden. Der Rekordmeister steht deshalb offenbar vor der Verpflichtung eines 14-jährigen Top-Talents.

Lennart Karl ist das aktuell wohl aufregendste Produkt aus dem Campus des FC Bayern München, doch auch in den kommenden Jahren will der Rekordmeister regelmäßig eigene Toptalente ausbilden.

Da die Bayern aber nicht nur rund um München scouten, sondern auch deutschlandweit, ist jetzt offenbar ein 14-Jähriger von Bayer Leverkusen ins Blickfeld geraten.

Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, steht der Klub kurz vor der Verpflichtung von Emanuel Sipura. Die Gespräche seien demnach bereits weit fortgeschritten.