Anzeige

Trotz des Heimsiegs über den 1. FC Heidenheim ist Bayern Münchens Trainer Thomas Tuchel nicht sonderlich gut gelaunt. Er schaut schon mit Grausen auf das nächste Spiel seines Teams.

Trainer Thomas Tuchel von Bayern München kann die freien Tage in der Länderspielpause nicht in vollen Zügen genießen - er denkt schon bang an die nächste schwere Aufgabe.

"Wir spielen dann, glorreicher Spielplan, am einem Freitagabend auswärts", sagte Tuchel nach dem 4:2 (2:0) gegen den 1. FC Heidenheim über die Partie beim 1. FC Köln am 24. November.

"Das ist natürlich eine sensationelle Ansetzung für den FC Bayern München", stänkerte Tuchel. Der Hintergrund: Fast alle seiner Profis sind mit ihren Nationalmannschaften auf Reisen. Die deutschen Auswahlspieler etwa kommen erst mittwochs nach dem Länderspiel in Wien gegen Österreich zurück nach München. Viel Zeit zur Vorbereitung bleibt da nicht.

"Für uns im Trainerteam kommt jetzt eine Gelegenheit für eine kleine Pause und nochmal durchzuschnaufen, bevor wir die letzte Phase in Angriff nehmen", sagte Tuchel: "Das große Aber ist, dass die ganze Mannschaft weg ist. Wir schauen sehr stark drauf, wann und wie sie zurückkommen."

Für ihn persönlich werde das Abschalten dennoch "kein Problem", behauptete Tuchel aller Sorgen zum Trotz und kündigte an: "Ich werde wenig Fußball schauen."