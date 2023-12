Anzeige

Vor dem Top-Spiel gegen den VfB Stuttgart am Sonntag gerät Thomas Tuchel sichtlich ins Schwärmen. Der Bayern-Coach warnte zudem seine eigene Mannschaft.

Um den VfB Stuttgart im Topspiel am heutigen Sonntag (17. Dezember ab 19 Uhr live in SAT.1, auf joyn, ran.de und in der ran-App) zu bezwingen, fordert Bayern-Trainer Thomas Tuchel eine ähnliche Leistung wie in der Champions League bei Manchester United.

"Wir müssen genauso verteidigen, mit der absolut gleichen Energie, mit dem gleichen Willen wie in Old Trafford", forderte Tuchel bei der Pressekonferenz am Freitag. Es brauch eine extrem hohes Maß an intrinsischer Motivation.

"Das haben wir in Frankfurt mit Sicherheit vermissen lassen. Aber in Old Trafford haben wir mit Sicherheit gezeigt, auf welcher Stufe das sein muss, damit wir eine gefährliche Mannschaft sind. Dass wir auf dem Level spielen, das wir von uns selbst erwarten. Das muss unbedingt am Sonntag da sein, ansonsten haben wir keine Chance zu gewinnen."

Als es um den bisherigen Saisonverlauf des VfB geht, gerät Tuchel ins Schwärmen. Was Stuttgart abliefere, sei eine "Überperformance".