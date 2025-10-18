Anzeige
Bundesliga live in SAt.1, auf Joyn und ran.de

FC Bayern München: Uli Hoeneß spricht Klartext über Ende beim FCB – "Dann gehe ich!"

  • Aktualisiert: 21.10.2025
  • 08:43 Uhr
  • SID

Uli Hoeneß hat sich beim FC Bayern München zwar aus der ersten Reihe zurückgezogen, mischt aber als Aufsichtsrat weiter mit. Das muss nicht so bleiben.

Nach dem Ende seiner aktiven Karriere 1979 übernahm Uli Hoeneß mit nur 27 Jahren den Managerposten beim FC Bayern München. Später wurde er Präsident und Aufsichtsratsvorsitzender, ehe er sich 2019 aus der Vereinsführung zurückzog und zum Ehrenpräsidenten ernannt wurde.

Bis heute sitzt er gemeinsam mit Karl-Heinz Rummenigge im Aufsichtsrat - und meldet sich immer wieder zu aktuellen Themen zu Wort. Das passt nicht jedem.

Am Freitagabend sprach Hoeneß über das Unvorstellbar - ein mögliches Bayern-Ende. Beim einem Panel auf dem Münchener Marketing Kongress kündigte der 73-Jährige an:

"In dem Moment, wo wir (Anm. d. Red.: Karl-Heinz Rummenigge und er) das Gefühl haben, der FC Bayern läuft so, wie wir uns das vorstellen … vielleicht ist das auch falsch, keine Ahnung. Aber ich kann nicht aus meiner Haut. Ich habe kürzlich mal gesagt: Wenn euch das, was ich mache, nicht mehr passt, dann müsst ihr mir das sagen. Dann gehe ich - und zwar ganz ruhig - auf meinen Berg am Tegernsee."

Anzeige
Anzeige

Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn

  • So. 9 Uhr im Livestream: Bundesliga pur - mit den Highlights des Spieltags

  • So. 11 Uhr im Livestream: Sport1-Doppelpass - der Fußball-Talk

Anzeige
Anzeige

Hoeneß über Bayern-Abschied: "Kann nicht aus meiner Haut"

Zuvor hatte schon sein langjähriger Weggefährte Sepp Maier Hoeneß nahegelegt, sich endgültig aus den sportlichen Belangen beim FC Bayern München zurückzuziehen. "Uli, wenn ich dir einen Rat geben darf, hör auf", sagte der 81-Jährige der "Allgäuer Zeitung".

Hoeneß könne nicht loslassen und mische sich weiterhin in viele Vereinsbelange ein, sagte die Torwartlegende: "Ich weiß nicht, ob er sich damit einen Gefallen tut."

Gemeinsam wurden Maier und Hoeneß 1974 Weltmeister und gewannen mit dem FC Bayern zahlreiche Titel, darunter den Europapokal der Landesmeister, beide verbindet eine jahrzehntelange Freundschaft.

Mehr aus der Bundesliga
Stürmer mit viel Qualität: Harry Kane
News

"Bester Stürmer der Welt": Legende schwärmt von Bayern-Star

  • 21.10.2025
  • 10:38 Uhr
Jamal MUSIALA (Bayern Muenchen), Reservebank,Ersatzbank,Ersatzspieler, Reservespieler,Bank,Ergaenzungsspieler, Aktion,Einzelbild,angeschnittenes Einzelmotiv,Halbfigur,halbe Figur. Fussball Champion...
News

Bayern auf Rekordjagd - ist da noch Platz für Musiala?

  • 21.10.2025
  • 10:33 Uhr
FC Bayern Fans Plakat gegen Jerome Boateng
News

Boateng-Rückkehr: Bayern-Bosse wiegeln ab

  • 21.10.2025
  • 10:25 Uhr
Im engen Austausch: Kovac (r.) mit Bellingham
News

Nach Klassiker-Fehler: Kovac verteidigt Schützling

  • 21.10.2025
  • 10:18 Uhr
Trainer Vincent Kompany (FC Bayern Muenchen) schaut enttaeuscht, Bundesliga, Eintracht Frankfurt v FC Bayern München, Deutsche Bank Park am 04. October 2025 in Frankfurt am Main, Deutschland. (Foto...
News

Kommentar: Nicolas Jackson hat noch kein Bayern-Format

  • 21.10.2025
  • 10:00 Uhr
Konrad Laimer
News

Der heimliche MVP des FC Bayern

  • 21.10.2025
  • 09:55 Uhr

BVB: Nico Schlotterbeck zum FC Bayern? Max Eberl wird deutlich

  • Video
  • 01:46 Min
  • Ab 0

FC Bayern: "Dortmund vom Schiri verarscht"? Fans wüten im Netz

  • Video
  • 03:40 Min
  • Ab 0

Borussia Dortmund: Niko Kovac macht Fabio Silva Hoffnung

  • Video
  • 01:17 Min
  • Ab 0

BVB: Niko Kovac feiert Spieler und "strahlt wie ein Reaktor"

  • Video
  • 01:14 Min
  • Ab 0