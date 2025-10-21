Anzeige
Fußball

BVB: Trainer Niko Kovac verteidigt Jobe Bellingham nach Fehler im Klassiker

  • Aktualisiert: 21.10.2025
  • 10:18 Uhr
  • SID

Niko Kovac hat Jobe Bellingham nach dessen Aussetzer bei der Niederlage von Borussia Dortmund bei Bayern München erneut in Schutz genommen. Der Engländer sah beim 0:2-Gegentreffer nicht gut aus.

"Ich verstehe die Kritik gar nicht, der Jobe macht einen sehr, sehr guten Eindruck", sagte der BVB-Trainer vor dem Champions-League-Spiel beim FC Kopenhagen (Dienstag, 21.00 Uhr/Prime Video).

Bellingham hatte in München mit einem missratenen Klärungsversuch den zweiten Gegentreffer ermöglicht. Für Kovac war die Aktion schlicht "unglücklich" und kein Fehler vonseiten des Mittelfeldspielers. Im Gegenteil: Bellingham habe den Ball "einigermaßen gut entschärft, normalerweise landet er direkt im Tor, weil du den gar nicht mehr bremsen kannst", sagte der Trainer.

Anzeige
Anzeige

Schwerer BVB-Start: Bellingham in Dortmund noch nicht angekommen

Jobe Bellingham, der jüngere Bruder des früheren Dortmunders und aktuellen Real-Madrid-Profis Jude Bellingham, ist im Sommer aus der zweiten englischen Liga zum BVB gestoßen. Noch hat er einige Anpassungsschwierigkeiten.

"Natürlich erhofft er sich mehr Spielminuten - wie jeder einzelne auch", sagte Kovac, der "kein Problem" damit habe, Bellingham gegen Kopenhagen in die Startelf zu beordern: "Ich weiß, was er kann, ich weiß, was die anderen können. wir haben einen guten und breiten Kader. Egal, wer spielt. Ich habe vollstes Vertrauen in jeden einzelnen."

Anzeige
Weitere Inhalte
imago images 1065616258Update
News

Gegen Brügge: Bayern darf auf zwei Rückkehrer hoffen

  • 21.10.2025
  • 11:13 Uhr
Stürmer mit viel Qualität: Harry Kane
News

"Bester Stürmer der Welt": Legende schwärmt von Bayern-Star

  • 21.10.2025
  • 10:38 Uhr
Jamal MUSIALA (Bayern Muenchen), Reservebank,Ersatzbank,Ersatzspieler, Reservespieler,Bank,Ergaenzungsspieler, Aktion,Einzelbild,angeschnittenes Einzelmotiv,Halbfigur,halbe Figur. Fussball Champion...
News

Bayern auf Rekordjagd - ist da noch Platz für Musiala?

  • 21.10.2025
  • 10:33 Uhr
FC Bayern Fans Plakat gegen Jerome Boateng
News

Boateng-Rückkehr: Bayern-Bosse wiegeln ab

  • 21.10.2025
  • 10:25 Uhr
Trainer Vincent Kompany (FC Bayern Muenchen) schaut enttaeuscht, Bundesliga, Eintracht Frankfurt v FC Bayern München, Deutsche Bank Park am 04. October 2025 in Frankfurt am Main, Deutschland. (Foto...
News

Kommentar: Nicolas Jackson hat noch kein Bayern-Format

  • 21.10.2025
  • 10:00 Uhr
Konrad Laimer
News

Der heimliche MVP des FC Bayern

  • 21.10.2025
  • 09:55 Uhr

BVB: Nico Schlotterbeck zum FC Bayern? Max Eberl wird deutlich

  • Video
  • 01:46 Min
  • Ab 0
Thomas Müller (l.) mit Harry Kane
News

"Battle" mit Kane? Müller kapituliert

  • 21.10.2025
  • 09:25 Uhr
Sepp Maier's 80th Birthday Special Exhibition Opening
News

Hoeneß kündigt an: "Dann gehe ich"

  • 21.10.2025
  • 08:43 Uhr

Borussia Dortmund: Niko Kovac macht Fabio Silva Hoffnung

  • Video
  • 01:17 Min
  • Ab 0