Niko Kovac hat Jobe Bellingham nach dessen Aussetzer bei der Niederlage von Borussia Dortmund bei Bayern München erneut in Schutz genommen. Der Engländer sah beim 0:2-Gegentreffer nicht gut aus.

"Ich verstehe die Kritik gar nicht, der Jobe macht einen sehr, sehr guten Eindruck", sagte der BVB-Trainer vor dem Champions-League-Spiel beim FC Kopenhagen (Dienstag, 21.00 Uhr/Prime Video).

Bellingham hatte in München mit einem missratenen Klärungsversuch den zweiten Gegentreffer ermöglicht. Für Kovac war die Aktion schlicht "unglücklich" und kein Fehler vonseiten des Mittelfeldspielers. Im Gegenteil: Bellingham habe den Ball "einigermaßen gut entschärft, normalerweise landet er direkt im Tor, weil du den gar nicht mehr bremsen kannst", sagte der Trainer.