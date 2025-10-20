Laufstark, verlässlich, vielseitig: Konrad Laimer hat sich beim FC Bayern München vom stillen Ergänzungsspieler zum Fixpunkt entwickelt. Unter Vincent Kompany verbindet der Österreicher Defensive und Offensive wie kaum ein anderer - unauffällig, aber unverzichtbar. von Carolin Blüchel Die Schlagzeilen beim FC Bayern München gehören in diesen Tagen vor allem Harry Kane. Doch im Schatten des Superstars wächst ein anderer still zum MVP heran. "Konrad Laimer ist einer der wichtigsten Spieler des FC Bayern München", urteilte auch "Sky"-Experte Lothar Matthäus zuletzt. Es lohnt sich also, mit dem Brennglas draufzuschauen. Der Österreicher ist keine Rampensau, kein Glamour-Profi, normalerweise auch keiner für die Zungenschnalz-Momente. Aber er hält das System am Laufen, macht seine Mitspieler besser und ermöglich damit deren Glanz. Harry Kane: Kompletter geht nicht - ein Kommentar Michael Olise kann ein Lied davon singen. Die Erfolgswelle des Franzosen hat viel mit seinem kongenialen Partner zu tun. Was Mentalität, Einsatzwillen, Flexibilität und den Stand bei den Fans betrifft, erinnert Laimer ein bisschen an Hasan Salihamidzic. Nur mit noch mehr Variabilität und Spielintelligenz.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Unter Kompany blüht Laimer auf Großen Anteil daran hat der Trainer. Unter Vincent Kompany schlüpfte Laimer in eine neue Rolle. Weg vom klassischen Außenverteidiger, hin zum Architekten und Spielgestalter. Ob in der Abwehr rechts, links oder im defensiven und sogar zentralen Mittelfeld, Laimer drückt dem Spiel seinen Stempel auf. Seit Monaten auf konstant hohem Niveau. Dabei agiert der 28-Jährige offensiver als früher, beteiligt sich aktiv am Aufbau, öffnet Räume, schafft Überzahlsituationen und bringt Mitspieler in Position. Er ist eine Pressingmaschine und zwingt Gegner in Bewegung. So entstehen Chancen oft durch seine Eröffnung. Thomas Müller witzelt über seine Zukunft: "Das ist der Vorvertrag bei den Bayern" In der Fußballsprache heißen solche Aktionen Progressive Carries - Ballvorträge, die das Spiel nach vorne ziehen.

"Konny ist schon lange Zeit sehr stabil und sehr flexibel", lobt Kompany: "Er löst sehr viel mit seiner Intensität – nicht nur defensiv, auch nach vorne." Kompany lobt ihn gerne, weiß die "Sportbild", auch in der Kabine. Er ist sein Vorzeigeprofi. Denn Laimer verkörpert genau das, was der Trainer verlangt: Intensität mit Struktur, Leidenschaft mit Disziplin - und den unbedingten Willen, mannschaftsdienlich zu sein.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

FC Bayern: Neuer und die Bayern "müssen im Flow bleiben"

Vom Kaderspieler zum Fixpunkt Dass Laimer eine derartige Entwicklung nimmt, hätten wohl die wenigsten geglaubt, als er 2023 ablösefrei aus Leipzig gekommen war. Der Wunschspieler von Julian Nagelsmann galt als solide Ergänzung, nicht als Eckpfeiler. Die Verpflichtungen von Kane, Raphael Guerreiro oder Min-jae Kim lösten bei den Fans mehr Emotionen aus. Laimer war eher die Randnotiz. Zwei Jahre später zeichnet sich ab: Womöglich ist der Österreicher aber der wertvollste Transfer der vergangenen Jahre. Zum Nulltarif, aber von unfassbarem Wert.



Er ist Bayerns unkaputtbare Allzweckwaffe. Während Alphonso Davies, Guerreiro oder Josip Stanisic immer wieder verletzt ausfallen, steht Laimer auf dem Platz. Überall und immer. "Es ist eine Stärke von mir, dass ich mich anpassen kann. Ich fühle mich in vielen Rollen wohl", sagte er selbst über sich. Hinzu kommt, dass er in gut zwei Jahren gerade einmal fünf Spiele wegen einer Wadenblessur fehlte - das war im Winter 2024.

Anzeige

Laimer sieht sich als "Aggressive Leader" Der Defensiv-Allrounder sieht sich selbst am liebsten als "Aggressive Leader" - ein Begriff, den einst kein Geringerer als Mark van Bommel prägte. "Das ist der Weg, über den ich mich identifiziere", sagt Laimer. Dass er zwischendurch auch mal zaubern kann, ist sozusagen die Zugabe. Zum Beispiel, als er beim 4:1 in Hoffenheim vor ein paar Wochen plötzlich den Ball mit der Sohle nach hinten zog, um mit der linken Hacke zu Olise zu passen. Die Fans im Netz feierten "Leymar" für seine ungeahnten Fähigkeiten. Da musste er selbst schmunzeln. In der Regel ist der Allrounder aber eher der unspektakuläre Arbeiter auf Weltklasse-Niveau. Pragmatisch, bescheiden, lösungsorientiert, zuverlässig.

Anzeige