Seine Aussagen ließen sich in etwa so zusammenfassen: Kane ist ein toller Spieler, Tottenham-Boss Daniel Levy ein harter Verhandlungspartner, aber irgendwann müssen die Engländer einknicken.

In der Halbzeitpause des Testspiels gegen den FC Rottach-Egern war es dann so weit: Uli Hoeneß ging bedächtig zur Bayern-Bank und rief Trainer Thomas Tuchel zu sich. Minutenlang unterhielten sich die beiden und gestikulierten dabei.

FC Bayern München: Geht Dreesen auf Distanz zu Hoeneß?

Hoeneß' Ansage kam speziell in London nicht gut an und auch die Reaktion von Bayern-CEO Jan Christian Dreesen fiel zurückhaltend aus: "Generell glaube ich, wir tun gut daran, uns in den Themen, in denen wir uns bewegen, über die aktuell bekannten Dinge hinaus nicht weiter zu äußern", sagte der 55-Jährige am Montag.

Geht der Vorstandboss damit auf Distanz zum Patriarchen?