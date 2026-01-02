Das Trainerteam von Vincent Kompany beim FC Bayern bekommt Verstärkung.

Bundesliga-Spitzenreiter FC Bayern München holt für die Mission Titelverteidigung einen langjährigen Assistenten von Pep Guardiola mit ins Trainerteam.

Wie der deutsche Rekordmeister mitteilte, kommt mit Daniel Fradley für die zweite Saisonhälfte ein weiterer Co-Trainer für Vincent Kompany. Der 35-Jährige war seit November 2023 Chefanalyst bei Manchester City unter Startrainer Guardiola.