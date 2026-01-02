- Anzeige -
- Anzeige -
Bundesliga live auf Sat.1, Joyn und ran.de

FC Bayern München: Vincent Kompany bekommt Verstärkung von Manchester City

  • Aktualisiert: 02.01.2026
  • 11:16 Uhr
  • SID
Article Image Media
© Eibner

Das Trainerteam von Vincent Kompany beim FC Bayern bekommt Verstärkung.

Bundesliga-Spitzenreiter FC Bayern München holt für die Mission Titelverteidigung einen langjährigen Assistenten von Pep Guardiola mit ins Trainerteam.

Wie der deutsche Rekordmeister mitteilte, kommt mit Daniel Fradley für die zweite Saisonhälfte ein weiterer Co-Trainer für Vincent Kompany. Der 35-Jährige war seit November 2023 Chefanalyst bei Manchester City unter Startrainer Guardiola.

- Anzeige -
- Anzeige -

Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn

- Anzeige -

Zuvor war Fradley bereits in gleicher Funktion für den MLS-Klub New York City sowie den englischen Fünftligisten Rochdale tätig. Coach Kompany hatte Ende Oktober seinen Vertrag bei den Bayern bis 2029 verlängert, im Dezember folgten die Verlängerungen mit den Assistenten Rene Maric, Aaron Danks und Floribert Ngalula sowie mit Torwarttrainer Michael Rechner.

Auch interessant: FC Bayern München: Neue Trikots für Saison 2026/27 geleakt?

Mehr Fußball:
Amaimouni-Echghouyab jubelte bislang für Hoffenheim II
News

Frankfurt holt Amaimouni-Echghouyab aus Hoffenheim

  • 02.01.2026
  • 12:23 Uhr
Pascal Groß war zuletzt selten für den BVB am Ball
News

Groß-Rückkehr nach Brighton rückt näher

  • 02.01.2026
  • 12:23 Uhr
Stefan Kuntz nimmt Abschied vom HSV
News

Kuntz nach HSV-Abschied: "War mir eine große Ehre"

  • 02.01.2026
  • 11:05 Uhr
21.12.2025, xsltx, Fussball 1.Bundesliga, 1.FC Heidenheim - FC Bayern München v.l. Protest der Bayern Fans bezüglich des Trikots (DFL DFB REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS as IMAGE SEQUEN...
News

Bayern-Trikots geleakt? Wildes Design überrascht

  • 02.01.2026
  • 10:46 Uhr
Hennes Behrens (r.) noch im Hoffenheimer Trikot
News

Heidenheim leiht Behrens aus

  • 02.01.2026
  • 10:24 Uhr
imago images 1070088879
News

Knall beim HSV: Kuntz nicht mehr Sportvorstand

  • 02.01.2026
  • 09:49 Uhr
Tomoya Ando (JPN), JULY 15, 2025 - Football Soccer : EAFF E-1 Football Championship 2025 Men s match between Japan 1-0 South Korea at Yongin Mireu Stadium in Yongin, South Korea. Noxthirdxpartyxsal...
News

Erster Wintertransfer: St. Pauli holt Nationalspieler

  • 02.01.2026
  • 08:31 Uhr
imago images 1069492320Update
News

Topklub nimmt wohl Bayern-Star ins Visier

  • 02.01.2026
  • 06:43 Uhr
In Frankfurt nur Reservist: Elye Wahi
News

Frankfurt verleiht Stürmer-Flop nach Frankreich

  • 01.01.2026
  • 19:54 Uhr
Hat noch viel vor mit dem BVB: Niko KovacUpdate
News

Nationalspieler vor überraschendem Abflug

  • 01.01.2026
  • 10:18 Uhr