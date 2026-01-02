- Anzeige -
Fußball

HSV: Bosse-Beben - Stefan Kuntz und Hamburger SV lösen Vertrag auf

  • Aktualisiert: 02.01.2026
  • 09:49 Uhr
  • ran.de
Stefan Kuntz und der HSV gehen künftig getrennte Wege
Stefan Kuntz und der HSV gehen künftig getrennte Wege© IMAGO/Justus Stegemann

Trennung beim HSV: Vorstand Stefan Kuntz bittet den Aufsichtsrat um eine sofortige Beendigung seiner Tätigkeit. Diese ist bereits vollzogen.

Überraschende Trennung in der Fußball-Bundesliga. Der Hamburger SV und Stefan Kuntz gehen getrennte Wege, das teilte der Verein in einem Statement mit.

Demnach einigten sich der Klub und der 63-Jährige auf eine Vertragsauflösung. Kuntz hatte den Aufsichtsrat nach den Weihnachtstagen um eine sofortige Beendigung des Arbeitsverhältnisses gebeten, "aus persönlichen familiären" Gründen.

"Manchmal gibt es wichtigere Dinge als Fußball. Das ist nun bei mir der Fall", wird Kuntz zitiert: "Mehr möchte ich dazu nicht sagen und bitte darum, dies zu respektieren. Dem HSV danke ich für tolle anderthalb Jahre. Ich wünsche den Teams und der gesamten Geschäftsstelle weiterhin das Beste."

Kuntz hatte im Mai 2024 sein Engagement bei den Hamburgern begonnen und durfte sich ein Jahr später über den Aufstieg in die Bundesliga freuen.

HSV fokussiert sich auf Trainingsstart

"Stefan hat mit seinem Team vieles bewegt. Für seine persönliche Zukunft wünschen wir ihm alles Gute", erklärte der Aufsichtsratsvorsitzende Michael Papenfuß.

Und weiter: "Wir haben in den vergangenen Tagen viele Gespräche geführt und sind mit Vorstand Eric Huwer und einer starken zweiten Führungsebene gut aufgestellt für die kommenden Aufgaben."

Der Fokus richtet sich beim HSV nun auf den Trainingsstart am heutigen Freitag, bereits am 10. Januar startet mit der Partie beim SC Freiburg die zweite Saisonhälfte.

