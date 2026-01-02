HSV: Bosse-Beben - Stefan Kuntz und Hamburger SV lösen Vertrag auf

Trennung beim HSV: Vorstand Stefan Kuntz bittet den Aufsichtsrat um eine sofortige Beendigung seiner Tätigkeit. Diese ist bereits vollzogen. Überraschende Trennung in der Fußball-Bundesliga. Der Hamburger SV und Stefan Kuntz gehen getrennte Wege, das teilte der Verein in einem Statement mit. Demnach einigten sich der Klub und der 63-Jährige auf eine Vertragsauflösung. Kuntz hatte den Aufsichtsrat nach den Weihnachtstagen um eine sofortige Beendigung des Arbeitsverhältnisses gebeten, "aus persönlichen familiären" Gründen.

"Manchmal gibt es wichtigere Dinge als Fußball. Das ist nun bei mir der Fall", wird Kuntz zitiert: "Mehr möchte ich dazu nicht sagen und bitte darum, dies zu respektieren. Dem HSV danke ich für tolle anderthalb Jahre. Ich wünsche den Teams und der gesamten Geschäftsstelle weiterhin das Beste." Kuntz hatte im Mai 2024 sein Engagement bei den Hamburgern begonnen und durfte sich ein Jahr später über den Aufstieg in die Bundesliga freuen.

