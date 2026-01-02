Bundesliga live auf Sat.1, Joyn und ran.de
FC Bayern München: Deal fix! Vincent Kompany bekommt Verstärkung von Manchester City
- Aktualisiert: 02.01.2026
- 16:55 Uhr
- SID
Das Trainerteam von Vincent Kompany beim FC Bayern bekommt Verstärkung.
Bundesliga-Spitzenreiter FC Bayern München holt für die Mission Titelverteidigung einen langjährigen Assistenten von Pep Guardiola mit ins Trainerteam.
Wie der deutsche Rekordmeister mitteilte, kommt mit Daniel Fradley für die zweite Saisonhälfte ein weiterer Co-Trainer für Vincent Kompany. Der 35-Jährige war seit November 2023 Chefanalyst bei Manchester City unter Startrainer Guardiola.
Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn
Zuvor war Fradley bereits in gleicher Funktion für den MLS-Klub New York City sowie den englischen Fünftligisten Rochdale tätig. Coach Kompany hatte Ende Oktober seinen Vertrag bei den Bayern bis 2029 verlängert, im Dezember folgten die Verlängerungen mit den Assistenten Rene Maric, Aaron Danks und Floribert Ngalula sowie mit Torwarttrainer Michael Rechner.
Auch interessant: FC Bayern München: Neue Trikots für Saison 2026/27 geleakt?