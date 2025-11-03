Die englische Premier League nahm 2024/25 in der Auslandsvermarktung über zwei Milliarden Euro ein, die Bundesliga nur auf 174 Millionen Euro. Bayern Münchens Vorstandschef Jan-Christian Dreesen ist das ein Dorn im Auge. Bayern Münchens Vorstandschef Jan-Christian Dreesen hat einmal mehr die Lage der Bundesliga bei der Auslandsvermarktung kritisiert. "Die stagnierenden, ja schlimmer noch die rückläufigen Ergebnisse schmerzen besonders", betonte Dreesen bei der Jahreshauptversammlung des deutschen Fußball-Rekordmeisters. Aus medialer Vermarktung nahmen die Bayern im abgelaufenen Geschäftsjahr 105,3 Millionen Euro ein, 30 Millionen kamen davon aus dem Ausland. Diese Zahlen lägen "tiefer als vor zehn Jahren", sagte Dreesen und betonte: "Das kann uns nicht zufriedenstellen, weil dieser Stillstand ist gegenüber unseren europäischen Wettbewerbern aus England, aber auch Spanien ein echter Wettbewerbsnachteil." Die Premier League nahm 2024/25 in der Auslandsvermarktung über zwei Milliarden ein, La Liga kam auf 835 Millionen, die Bundesliga nur auf 174 Millionen.

"Im internationalen Vergleich hinken wir dramatisch hinterher. Wir haben mittlerweile akzeptiert, dass die Engländer uns weit enteilt sind. Die holen wir auch nicht mehr auf. Aber dass die Spanier mehr als das Vierfache im Ausland verdienen, kann uns nicht zufriedenstellen", monierte Dreesen. Das könne man "künftig nicht mehr akzeptieren".

