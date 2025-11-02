Bayern Münchens angebliches Transferziel Marc Guehi erweckt nun wohl auch Interesse aus Italien. Gerüchten zufolge könnte er ausgerechnet gegen einen DFB-Star getauscht werden. Der FC Bayern München muss sich im angeblichen Werben um Innenverteidiger Marc Guehi wohl mit einem neuen Konkurrenten auseinandersetzen. Laut "Gazzetta dello Sport" soll Inter Mailand den Abwehrchef von Crystal Palace nun ebenfalls ins Visier genommen haben und einen möglichen Transfer im Sommer 2026 in Erwägung ziehen.

In einen möglichen Guehi-Deal wollen die Italiener dem Bericht nach wohl auch einen deutschen Nationalspieler mit einbeziehen.

Guehi-Poker: FC Bayern wegen DFB-Star im Nachteil? Demnach gibt es wohl Überlegungen, Crystal Palace im Gegenzug zu einem Kauf von Guehi den früheren Kölner Yann Aurel Bisseck anzubieten. Dessen Vertrag bei den "Nerazzurri" läuft noch bis zum 30. Juni 2029, allerdings spielt er in den Plänen von Cristian Chivu wohl nur noch eine untergeordnete Rolle.

