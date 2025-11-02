Bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn
FC Bayern München: Tauschgeschäft mit DFB-Star? Topklub will Max Eberls Wunschspieler wohl wegschnappen
- Veröffentlicht: 02.11.2025
- 21:58 Uhr
Bayern Münchens angebliches Transferziel Marc Guehi erweckt nun wohl auch Interesse aus Italien. Gerüchten zufolge könnte er ausgerechnet gegen einen DFB-Star getauscht werden.
Der FC Bayern München muss sich im angeblichen Werben um Innenverteidiger Marc Guehi wohl mit einem neuen Konkurrenten auseinandersetzen.
Laut "Gazzetta dello Sport" soll Inter Mailand den Abwehrchef von Crystal Palace nun ebenfalls ins Visier genommen haben und einen möglichen Transfer im Sommer 2026 in Erwägung ziehen.
In einen möglichen Guehi-Deal wollen die Italiener dem Bericht nach wohl auch einen deutschen Nationalspieler mit einbeziehen.
Guehi-Poker: FC Bayern wegen DFB-Star im Nachteil?
Demnach gibt es wohl Überlegungen, Crystal Palace im Gegenzug zu einem Kauf von Guehi den früheren Kölner Yann Aurel Bisseck anzubieten.
Dessen Vertrag bei den "Nerazzurri" läuft noch bis zum 30. Juni 2029, allerdings spielt er in den Plänen von Cristian Chivu wohl nur noch eine untergeordnete Rolle.
Marc Guehi ist im Sommer 2026 ablösefrei
Für Crystal Palace um Manager Oliver Glasner könnte ein Verkauf von Guehi wiederum im Januar 2026 vor allem deshalb durchaus interessant werden, weil der 25-Jährige im kommenden Sommer mit Ablauf seines Vertrages ablösefrei zu haben ist.
Entsprechend bietet das Wintertransferfenster für die Engländer die letzte Möglichkeit, mit dem Nationalspieler noch Ablöse erwirtschaften zu können.
Neben den Bayern und Inter sollen wohl auch Real Madrid, Liverpool, Barcelona und Tottenham Guehi als möglicherweise Neuzugang im Visier haben.
Schon im Sommer 2025 stand ein Transfer des Engländers nach Liverpool wohl vor dem Abschluss. Erst im letzten Moment legte Crystal Palace doch noch ein Veto ein, weil der Defensiv-Star zu wichtig für die Mannschaft von Glasner sei - obwohl sich die Klubs angeblich sogar schon einig waren und auch Guehi mit den "Reds" sich auf einen Vertrag geeinigt habe.