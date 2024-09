Vor dem Spitzenspiel zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen am Samstag (im Liveticker) hat ran mit Reschke über Vincent Kompany, seine "Kabinen-Eroberung", verfrühte Lobeshymnen, die Kader der beiden Teams und fehlendes Selbstverständnis bei Bayer gesprochen. Außerdem: Spielen Florian Wirtz und Jamal Musiala kommende Saison zusammen in München?

Reschke: Ich fand diese Diskussion, ob er jetzt die vierte, fünfte, sechste, siebte Wahl ist, von Anfang an völlig überwertet. Interessant ist nur: Besitzt er die Qualität oder nicht? Was mir imponiert: Kompany strahlt Vertrauen in seine Kompetenz aus und besitzt eine sehr positive Ausstrahlung. Der FC Bayern und speziell Max Eberl und Christoph Freund dürfen sich aktuell in der Wahl bestätigt fühlen. Die Spieler erkennen sowieso bereits nach drei Wochen, ob ein Trainer die Qualität besitzt oder nicht. Die wollen gemeinsam Erfolg haben. Wenn ein Trainer die Mannschaft überzeugend führt, taktisch einen klaren, guten Plan vermittelt, das Training anspruchsvoll und zielgerichtet ist, er überdies eine gute Ausstrahlung besitzt, dann folgt das Team ihm. Das ist die Basis des Erfolgs.

Reschke: Dann hat er noch ein weiteres Kompliment verdient. Ich hatte nie das Gefühl, dass ihn diese Diskussion belastet hat. Also ist er auch noch ein guter Schauspieler und das ist in dem Job sehr hilfreich. Grundsätzlich werden wir diese Art der Berichterstattung eh nie mehr zurückdrehen können. Die Bayern sind doch das beste Beispiel: Sie sind der erfolgreichste deutsche Vorzeigeklub. Und wenn sie dann eine Schwäche zeigen, dann hat die halbe Nation ihren Spaß. Und dieser Spaß wird zusätzlich medial befeuert. Das ist einfach so und diesen Neid muss man sich erstmal erarbeiten. Aber grundsätzlich sollte jeder, der in diesem Medien-Business tätig ist, etwas behutsamer mit seinen Vorurteilen umgehen.

ran: Wird er deshalb jetzt vielleicht auch zu früh zu sehr hochgelobt?

Reschke: Das ist halt die "Himmelhochjauchzen-Variante" der Berichterstattung. In der Tat, die echten Bewährungsproben stehen natürlich noch aus. Andererseits: Die aktuelle Abschlusswucht der Bayern hat schon deutliche Signalkraft, speziell auch in der Art und Weise, wie das Team sich diese Vielzahl von Chancen erspielt.

ran: Was zeichnet das Team vor allem aus?

Reschke: Das Team strahlt Spielfreude und Selbstbewusstsein aus. Sie besitzen eine selbstverständliche Sicherheit in Ihrer Spielweise und das Wissen, dass sie in jedem Angriff ein Tor schießen können. Das offensive Spielmaterial ist in jeder Spiel-Facette brutal gefährlich. Egal, ob in Konteraktionen oder auf extrem engem Raum. Auch wenn man die deutlichen Ergebnisse gegen Kiel und Zagreb nicht zu hoch hängen sollte. Aber gekrönt durch den Auftritt in Bremen sind die 20 Tore in den drei Spielen Synonym für die Klasse und das Selbstvertrauen des Teams.

ran: Ein essenzieller Faktor: Wie es scheint, hat Kompany die berühmt-berüchtigte Bayern-Kabine hinter sich gebracht. Wie schafft man das?

Reschke: Mit Kompetenz. Top-Spieler wie beim FCB merken schnell, wenn du zu wenig auf dem Kasten hast. Wenn dir im sportlichen Handwerkskasten - dazu zählt die spielvorbereitende Taktik, das Training, die Halbzeitansprache, die Nachbetrachtung - ein paar Instrumente fehlen, dann wird es schwer. Genauso bedeutsam ist aber die sozial-empathische Kompetenz. Dass du ein hohes Maß an Selbstbewusstsein und Aura besitzt, um das Team führen zu können. Wenn Kompany nicht das entsprechende Rückgrat hat, nicht den Intellekt und die Empathie, die zu dieser Mannschaft passen, ist er verloren. Dann wird er niemals den Respekt des Teams und seines Umfeldes gewinnen können. Was wichtig ist: Auf die einzelnen Persönlichkeiten entsprechend einzugehen, sensibel und eher fein, wenn’s gefordert ist, oder hart und klar, wenn dies ansteht. Jeder Spieler muss spüren, dass der da vorne den richtigen Takt vorgibt. Kompany scheint der Leitwolf zu sein, der in beiden Bereichen eine hohe Qualität besitzt.