FC Bayern - Vincent Kompany emotional auf der Pressekonferenz - das sind die Gründe

FC Bayern: Sportliche Ausrufezeichen

Doch ein Sieg im Pokal, drei in der Bundesliga und das 9:2 zum Auftakt der Champions League gegen Zagreb sind starke sportliche Statements, die für sich stehen und dafür, dass Kompany den richtigen Weg eingeschlagen hat. Auch wenn es natürlich sehr früh für ausufernde Lobeshymnen ist. Ähnlich zu früh wie für Abgesänge im Sommer, dass Kompany nicht bereit sei.

Ja, und dann wollte Kompany doch noch etwas sagen. Und dabei wurde er emotional. Was überraschte, denn der Belgier hat sich bei seinen bisherigen Pressekonferenzen nicht verdächtig gemacht, für Statements zu sorgen. Oder tiefe Einblicke in sein Seelenleben.

Doch einmal in Fahrt, sprudelte es aus ihm heraus.

"Ich wurde in Brüssel geboren, mein Vater kam als Flüchtling aus dem Kongo“, sagte er. "Wie standen da meine Chancen, einmal in der Premier League zu spielen, als Spieler etwas zu gewinnen und in der Nationalmannschaft zu spielen? Die Wahrscheinlichkeit lag bei 0,000 etwas. Und jetzt bin ich Coach. Hören Sie auf, an sich und an das zu glauben, was Sie erreichen können, nur weil andere Leute etwas sagen?", fragte Kompany.