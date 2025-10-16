Not-Abwehr im Topspiel
FC Bayern München vs. Borussia Dortmund mit akuten Abwehrproblemen! Vincent Kompany äußert sich zu Personalengpass
Im Spiel gegen Borussia Dortmund muss Bayern-Trainer Vincent Kompany auf eine Not-Abwehr bauen. Gleich fünf Spieler, die in der Defensive spielen könnten, stehen nicht zur Verfügung.
Der FC Bayern München ist gegen Borussia Dortmund im Bundesliga-Klassiker (Samstag ab 18:30 Uhr im Liveticker) eigentlich klarer Favorit.
Allerdings haben die Münchner immer noch arge Verletzungsprobleme, vor allem in der Abwehr.
Gegen den BVB muss Trainer Vincent Kompany offenbar auf eine Not-Abwehr setzen.
Bayern vs. BVB: Nur zwei gesunde Außenverteidiger - Hoffnung bei Guerreiro
Der Schuh drückt vor allem auf den beiden Außenverteidigerpositionen.
Die Personaldecke ist so dünn, dass mit Sacha Boey und Konrad Laimer nur zwei Spieler aus der A-Mannschaft definitiv zur Verfügung stehen, die diese Position bekleiden. Zwar könnte auch Joshua Kimmich rechts spielen, ihn brauchen die Bayern jedoch im Zentrum.
Boey dürfte in diesem Fall die Rechtsverteidigerposition einnehmen, während Laimer die linke Seite beackert.
Hoffnung gibt es immerhin bei Raphael Guerreiro, der sich gegen Frankfurt eine Verletzung zugezogen hatte. "Er wird heute trainieren, und wenn alles gut läuft, hat er eine Chance für morgen", schilderte Kompany im Rahmen der PK.
Raphael Guerreiro konnte in dieser Woche bisher nur individuell trainieren und hatte laut Angaben der "Bild" bei der Einheit am Donnerstag erneut Probleme. Ohnehin ist maximal mit einem Bankplatz zu rechnen.
Gar nicht mit dabei wird Josip Stanisic sein. "Er wird das Spiel verpassen", stellte der Bayern-Coach unmissverständlich klar. Der Abwehr-Allrounder arbeitet nach seinem Innenbandteilriss im rechten Knie weiter an seinem Comeback, hat aber noch nicht mit dem Team trainiert.
FC Bayern: Kompany hofft auf Davies-Comeback im Dezember
Ehe Hiroki Ito und Alphonso Davies zum Kader stoßen, werden zudem noch weitere Wochen vergehen.
"Ich hatte auf Anfang Januar gehofft, dass er zurückkehrt - nun geht es vielleicht im Dezember. Jetzt muss sein Körper Woche für Woche reagieren auf immer mehr Belastung. Ich kann nur sagen: Es läuft im Moment gut", erklärte Kompany in Bezug auf den Kanadier.
Davies arbeitet nach seinem Kreuzbandriss genau so wie Ito nach seinem komplizierten Fußbruch weiterhin in der Reha. Beide Spieler hoffen, noch 2025 zum Einsatz zu kommen.
Tah und Upamecano fit und gesetzt
In der Zentrale sind die beiden Nationalspieler Jonathan Tah und Dayot Upamecano zwar fit. Dahinter wird es jedoch eng.
Ersatzmann Minjae Kim hatte zuletzt wohl mit Problemen an der Schulter und am Fuß zu kämpfen und kehrte gerade erst von der langen Länderspielreise mit der südkoreanischen Nationalmannschaft zurück. Dies berichtet die "Sport Bild".
Kim wird gegen Dortmund allerdings zum Kader gehören, zumal Kompany bestätigte, dass alle Spieler fit von den Länderspielreisen zurückgekehrt sind.