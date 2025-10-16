Anzeige

Bayern vs. BVB: Nur zwei gesunde Außenverteidiger - Hoffnung bei Guerreiro Der Schuh drückt vor allem auf den beiden Außenverteidigerpositionen. Die Personaldecke ist so dünn, dass mit Sacha Boey und Konrad Laimer nur zwei Spieler aus der A-Mannschaft definitiv zur Verfügung stehen, die diese Position bekleiden. Zwar könnte auch Joshua Kimmich rechts spielen, ihn brauchen die Bayern jedoch im Zentrum.

Boey dürfte in diesem Fall die Rechtsverteidigerposition einnehmen, während Laimer die linke Seite beackert. Hoffnung gibt es immerhin bei Raphael Guerreiro, der sich gegen Frankfurt eine Verletzung zugezogen hatte. "Er wird heute trainieren, und wenn alles gut läuft, hat er eine Chance für morgen", schilderte Kompany im Rahmen der PK. Raphael Guerreiro konnte in dieser Woche bisher nur individuell trainieren und hatte laut Angaben der "Bild" bei der Einheit am Donnerstag erneut Probleme. Ohnehin ist maximal mit einem Bankplatz zu rechnen. Gar nicht mit dabei wird Josip Stanisic sein. "Er wird das Spiel verpassen", stellte der Bayern-Coach unmissverständlich klar. Der Abwehr-Allrounder arbeitet nach seinem Innenbandteilriss im rechten Knie weiter an seinem Comeback, hat aber noch nicht mit dem Team trainiert.

Schiedsrichter für FCB - BVB steht fest Davies arbeitet nach seinem Kreuzbandriss genau so wie Ito nach seinem komplizierten Fußbruch weiterhin in der Reha. Beide Spieler hoffen, noch 2025 zum Einsatz zu kommen.

Tah und Upamecano fit und gesetzt In der Zentrale sind die beiden Nationalspieler Jonathan Tah und Dayot Upamecano zwar fit. Dahinter wird es jedoch eng. Ersatzmann Minjae Kim hatte zuletzt wohl mit Problemen an der Schulter und am Fuß zu kämpfen und kehrte gerade erst von der langen Länderspielreise mit der südkoreanischen Nationalmannschaft zurück. Dies berichtet die "Sport Bild".

