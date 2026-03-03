- Anzeige -
- Anzeige -
Bundesliga live

FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach jetzt live: Bundesliga im TV, Stream und Ticker - die Aufstellungen

  • Aktualisiert: 06.03.2026
  • 21:01 Uhr
  • ran.de
Die Bayern empfangen Gladbach am Freitagabend
Die Bayern empfangen Gladbach am Freitagabend© AFP/SID/INA FASSBENDER

Am 25. Spieltag der Bundesliga trifft der FC Bayern München auf Borussia Mönchengladbach. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Während der FC Bayern an der Tabellenspitze dominiert, steckt Borussia Mönchengladbach im Abstiegskampf der Bundesliga.

Die Münchner konnten zuletzt in der Bundesliga den Vorsprung an der Tabellenspitze durch einen 3:2-Sieg in Dortmund auf elf Punkte ausbauen. Harry Kanes Doppelpack und Joshua Kimmichs Traumtor in der Schlussphase sorgten für den Triumph des Rekordmeisters im Signal Iduna Park.

Nun bekommen es die Stars von Coach Vincent Kompany nach Dortmund mit der nächsten Borussia in der Bundesliga zu tun. Allerdings ist es erneut kein Duell auf Augenhöhe, wie vor einigen Jahrzehnten. Vielmehr kämpft Gladbach ums nackte Überleben im Fußball-Oberhaus.

Zuletzt gab es für die Fohlen zumindest einen 1:0-Heimsieg gegen Union Berlin. Kevin Diks erzielte den wichtigen Treffer per Elfmeter in der Nachspielzeit und bescherte den "Fohlen" somit drei Punkte.

Im Hinrundenduell zwischen den Gladbacher und Bayern hielten die Borussen zumindest rund eine Stunde mit. Erst danach fielen die Treffer zum letztlichen 3:0-Sieg der Münchner.

ran zeigt alle wichtigen Informationen für das Spiel der Bundesliga am Samstagnachmittag.

- Anzeige -
- Anzeige -

+++ Update, 19:32 Uhr: Die Aufstellungen sind da +++

FC Bayern München: Neuer - Laimer, Upamecano, Kim, Bischof - Kimmich, Goretzka - Karl, Musiala, Luis Diaz - Jackson.

Borussia Mönchengladbach: Nicolas - Sander, Elvedi, Diks - Scally, Reitz, Stöger, Castrop - Honorat, Bolin - Tabakovic.

- Anzeige -
- Anzeige -

FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach heute live im TV, Livestream und Liveticker: Wann findet das Bundesliga-Duell statt?

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Bayern empfängt Gladbach: Läuft die Bundesliga heute live im Free-TV?

Nein. Das Spiel zwischen dem FC Bayern und Borussia Mönchengladbach wird nicht im Free-TV übertragen.

FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach heute live: Wer zeigt das Bundesliga-Spiel im Pay-TV?

Das Bundesliga-Spiel ist am Freitag um 20:30 Uhr auf Sky zu sehen. Es ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig, um den Sender zu empfangen.

- Anzeige -

Bundesliga heute live: Wo kann ich FCB vs. BMG im Livestream sehen?

Wenn ihr ein Pay-TV-Abo bei Sky habt, könnt ihr den Stream via Sky Go empfangen. Alternativ kann der Stream auch via WOW TV abgerufen werden. Um Zugang zu erhalten, müsst ihr jedoch ein kostenpflichtiges Abo abschließen.

- Anzeige -

Gladbach zu Gast in München: Wo gibt's heute einen Liveticker zur Bundesliga?

Einen Liveticker zu FC Bayern gegen Borussia Mönchengladbach gibt es wie gewohnt auf ran.de.

- Anzeige -

Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker: Übersicht zur Übertragung von FC Bayern vs. Borussia Mönchengladbach

Mehr News und Videos
Haris Tabakovic (Borussia Moenchengladbach) und Leon Goretzka (FC Bayern Muenchen) kaempfen um den Ball, Bundesliga, FC Bayern München v Borussia Mönchengladbach, Allianz Arena am 06. March 2026 in...
News

WM-Freifahrtschein? So bestätigt Goretzka den Bundestrainer

  • 06.03.2026
  • 23:50 Uhr
imago images 1073592968Update
News

El Mala wohl wieder auf dem BVB-Zettel - Preisschild zu hoch?

  • 06.03.2026
  • 23:29 Uhr
Bayern-Kapitän Manuel Neuer
News

Vor Bergamo: Bayern bangen um Neuer

  • 06.03.2026
  • 23:21 Uhr
Real Madrid Stürmerstar Vinicius Junior
News

Spanien: Real siegt in Vigo in der Nachspielzeit

  • 06.03.2026
  • 23:12 Uhr
Nach Verletzungspause zurück: Florian Wirtz
News

Wirtz-Comeback bei Liverpooler Sieg

  • 06.03.2026
  • 23:06 Uhr
KOVAC Niko Trainer Team BVB DFL Bundesliga Saison 2025 - 2026 Spiel Borussia Dortmund - FC Bayern Muenchen 2 : 3 am 28.02.2026 in Dortmund DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS as IMAGE S...
News

Knifflige BVB-Phase: Für Kovac geht es um viel

  • 06.03.2026
  • 23:03 Uhr
06.03.2026, xemx, Fussball 1.Bundesliga, FC Bayern Muenchen - Borussia Mönchengladbach v.l. Nicolas Jackson (FC Bayern Muenchen) Jubel, Torjubel, celebrate the goal, jubelt ueber das Tor zum 4:0 (D...
News

Bayern-Noten: Bestes Saisonspiel von Jackson, Goretzka von Nagelsmann beflügelt

  • 06.03.2026
  • 22:41 Uhr
Die Bayern marschieren weiter in Richtung Meisterschaft
News

Bayern kann's auch ohne Kane, aber Sorgen um Neuer

  • 06.03.2026
  • 22:25 Uhr
Manuel Neuer
News

Wieder verletzt! Neuer muss ausgewechselt werden

  • 06.03.2026
  • 21:48 Uhr
Foto : Jubel nach dem Schlußpfiff bei den Spielern aus München; hier Leon Goretzka und rechts ... Jamal Musiala (FCB) Fussball 1. Bundesliga , 22. Spieltag am Sa. 14.02.2026 Werder Bremen - FC Baye...Update
News

WM-Nominierung: Eberl äußert Verdacht bei Goretzka

  • 06.03.2026
  • 21:05 Uhr