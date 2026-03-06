- Anzeige -
- Anzeige -
wm 2026

FC Bayern: Nach Gala gegen Gladbach - Goretzka reagiert auf Nagelsmann-Interview

  • Veröffentlicht: 06.03.2026
  • 23:56 Uhr
  • Tobias Wiltschek

Leon Goretzka betont, dass ihn das Lob von Julian Nagelsmann nicht überrascht habe. Er sieht die Worte des Bundestrainers eher als Motivation denn als Freifahrtschein.

Von Tobias Wiltschek

Julian Nagelsmann hatte am Montag mit einem bemerkenswerten Interview für Aufsehen gesorgt. Vor allem die Aussagen zu Leon Goretzka, den er praktisch schon für die WM in Amerika in drei Monaten nominiert hatte, waren in dieser Deutlichkeit überraschend.

Nun hat sich der Gelobte selbst dazu zu Wort gemeldet. "Ich sehe das jetzt ganz sicher nicht so, wie es einige schon interpretiert haben, als Freifahrtschein, sondern ich sehe das einfach als Motivation", sagte Goretzka nach dem 4:1-Sieg des FC Bayern gegen Borussia Mönchengladbach bei "Sky".

Dass ihn die Aussagen motiviert haben, sah man seinem Spiel an. Der 31-Jährige, der in der Startelf stand, bereitete das 1:0 durch Luis Diaz mit einem fantastischen Chip-Ball in den Strafraum vor. "Das war eine meiner besseren Vorlagen", sagte Goretzka.

Über die Worte von Nagelsmann im kicker sei er nicht überrascht gewesen, erklärte der Mittelfeldspieler und führte als Begründung seine konstant guten Leistungen in der WM-Qualifikation an: "Ich glaube, da habe ich jedes Spiel gemacht und auch meinen Teil dazu beigetragen, dass wir jetzt bei dem Turnier dabei sind."

- Anzeige -
- Anzeige -

FC Bayern: Goretzka betont "spezielle Verbindung" zu Nagelsmann

Auch Nagelsmann hatte diese Spiele bei seinem Plädoyer für Goretzka erwähnt. "Stand jetzt wird Leon Goretzka trotz weniger Spielzeit bei Bayern gute Chancen haben, zu spielen und eine ähnliche Rolle zu haben wie in der WM-Quali", hatte der Bundestrainer gesagt.

Goretzka wiederum ging auf die besondere Beziehung zu Nagelsmann ein: "Julian und ich haben natürlich schon eine spezielle Verbindung gehabt, schon bei Bayern. Und dann auch während der schwierigen Zeit bei der EM, wo wir natürlich schon auch unterschiedlicher Meinung waren."

Damit sprach er seine überraschende Ausbootung zugunsten von Rückkehrer Toni Kroos vor der Heim-Europameisterschaft 2024 an. "Und trotzdem, da bin ich auch ein Stück weit stolz drauf, haben wir das zusammen ausgeräumt", betonte Goretzka.

Zwei Jahre nach der verpassten EM sieht alles danach aus, als ob Goretzka doch noch ein großes Turnier für Deutschland spielt.

- Anzeige -
Mehr News und Videos
ALMELO , 28Ã02-2026 , Stadium Asito , season 2025 2026 , Dutch Eredivisie football , match between Heracles Almelo and PSV , picture shows PSV Player Paul Wanner Heracles - PSV PUBLICATIONxNOTxINx...
News

Wanner hat sich endgültig entschieden

  • 06.03.2026
  • 16:52 Uhr
Deniz Undav (Deutschland) Goal celebration, celebrates with his team after the goal to 1:1 which was subsequently taken back during the UEFA Nations League 2025 third place match between Germany an...
News

DFB-Star reagiert auf Nagelsmann: "Braucht nicht mit mir zu reden"

  • 05.03.2026
  • 06:41 Uhr
Nagelsmann Tor
News

WM 2026: So sollte der DFB-Kader wirklich aussehen

  • 03.03.2026
  • 15:55 Uhr
Manuel Neuer (Torwart, FC Bayern Muenchen, 1) bejubelt den Sieg nach Spielende GER, FC Bayern Muenchen vs. RB Leipzig, Fussball, DFB-Pokal, Viertelfinale, Spielzeit 2025 2026, 11.02.2026. (DFL DFB ...
News

Neuer schließt DFB-Comeback kategorisch aus

  • 12.02.2026
  • 01:09 Uhr
Ter Stegen Baumann
News

Pechvogel ter Stegen: So reagiert Konkurrent Baumann

  • 05.02.2026
  • 22:39 Uhr
imago images 1062762212
News

Nagelsmann äußert sich zu ter-Stegen-Verletzung

  • 03.02.2026
  • 15:43 Uhr
Wück
News

DFB-Frauen: Christian Wück verlängert als Bundestrainer

  • 30.01.2026
  • 21:07 Uhr
Jena, 10.10.2025, Ernst-Abbe-Sportfeld, Fußball, Länderspiel , U 21 Junioren EM-Qualifikation , Deutschland vs. Griechenland 2:3 (0:2) , Im Bild: Paul Wanner ( 10, Deutschland). , Nur für journalis...
News

Wegen WM? Wanner hat sich wohl entschieden

  • 26.01.2026
  • 19:36 Uhr
Bundestrainer Julian Nagelsmann
News

Weltrangliste: DFB-Team rutscht ab

  • 20.01.2026
  • 09:51 Uhr
Klinsmann war bei der WM 2006 Bundestrainer
News

Klinsmann fordert: Niclas Füllkrug muss zur WM

  • 24.12.2025
  • 14:07 Uhr