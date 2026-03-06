FC Bayern: Nach Gala gegen Gladbach - Goretzka reagiert auf Nagelsmann-Interview

Leon Goretzka betont, dass ihn das Lob von Julian Nagelsmann nicht überrascht habe. Er sieht die Worte des Bundestrainers eher als Motivation denn als Freifahrtschein.

Von Tobias Wiltschek

Julian Nagelsmann hatte am Montag mit einem bemerkenswerten Interview für Aufsehen gesorgt. Vor allem die Aussagen zu Leon Goretzka, den er praktisch schon für die WM in Amerika in drei Monaten nominiert hatte, waren in dieser Deutlichkeit überraschend.

Nun hat sich der Gelobte selbst dazu zu Wort gemeldet. "Ich sehe das jetzt ganz sicher nicht so, wie es einige schon interpretiert haben, als Freifahrtschein, sondern ich sehe das einfach als Motivation", sagte Goretzka nach dem 4:1-Sieg des FC Bayern gegen Borussia Mönchengladbach bei "Sky".

Dass ihn die Aussagen motiviert haben, sah man seinem Spiel an. Der 31-Jährige, der in der Startelf stand, bereitete das 1:0 durch Luis Diaz mit einem fantastischen Chip-Ball in den Strafraum vor. "Das war eine meiner besseren Vorlagen", sagte Goretzka.

Über die Worte von Nagelsmann im kicker sei er nicht überrascht gewesen, erklärte der Mittelfeldspieler und führte als Begründung seine konstant guten Leistungen in der WM-Qualifikation an: "Ich glaube, da habe ich jedes Spiel gemacht und auch meinen Teil dazu beigetragen, dass wir jetzt bei dem Turnier dabei sind."