FC Bayern: Nach Gala gegen Gladbach - Goretzka reagiert auf Nagelsmann-Interview
- Veröffentlicht: 06.03.2026
- 23:56 Uhr
- Tobias Wiltschek
Leon Goretzka betont, dass ihn das Lob von Julian Nagelsmann nicht überrascht habe. Er sieht die Worte des Bundestrainers eher als Motivation denn als Freifahrtschein.
Julian Nagelsmann hatte am Montag mit einem bemerkenswerten Interview für Aufsehen gesorgt. Vor allem die Aussagen zu Leon Goretzka, den er praktisch schon für die WM in Amerika in drei Monaten nominiert hatte, waren in dieser Deutlichkeit überraschend.
Nun hat sich der Gelobte selbst dazu zu Wort gemeldet. "Ich sehe das jetzt ganz sicher nicht so, wie es einige schon interpretiert haben, als Freifahrtschein, sondern ich sehe das einfach als Motivation", sagte Goretzka nach dem 4:1-Sieg des FC Bayern gegen Borussia Mönchengladbach bei "Sky".
Dass ihn die Aussagen motiviert haben, sah man seinem Spiel an. Der 31-Jährige, der in der Startelf stand, bereitete das 1:0 durch Luis Diaz mit einem fantastischen Chip-Ball in den Strafraum vor. "Das war eine meiner besseren Vorlagen", sagte Goretzka.
Über die Worte von Nagelsmann im kicker sei er nicht überrascht gewesen, erklärte der Mittelfeldspieler und führte als Begründung seine konstant guten Leistungen in der WM-Qualifikation an: "Ich glaube, da habe ich jedes Spiel gemacht und auch meinen Teil dazu beigetragen, dass wir jetzt bei dem Turnier dabei sind."
FC Bayern: Goretzka betont "spezielle Verbindung" zu Nagelsmann
Auch Nagelsmann hatte diese Spiele bei seinem Plädoyer für Goretzka erwähnt. "Stand jetzt wird Leon Goretzka trotz weniger Spielzeit bei Bayern gute Chancen haben, zu spielen und eine ähnliche Rolle zu haben wie in der WM-Quali", hatte der Bundestrainer gesagt.
Goretzka wiederum ging auf die besondere Beziehung zu Nagelsmann ein: "Julian und ich haben natürlich schon eine spezielle Verbindung gehabt, schon bei Bayern. Und dann auch während der schwierigen Zeit bei der EM, wo wir natürlich schon auch unterschiedlicher Meinung waren."
Damit sprach er seine überraschende Ausbootung zugunsten von Rückkehrer Toni Kroos vor der Heim-Europameisterschaft 2024 an. "Und trotzdem, da bin ich auch ein Stück weit stolz drauf, haben wir das zusammen ausgeräumt", betonte Goretzka.
Zwei Jahre nach der verpassten EM sieht alles danach aus, als ob Goretzka doch noch ein großes Turnier für Deutschland spielt.