- Anzeige -
- Anzeige -
bundesliga

FC Bayern: Nächster Rückschlag bei Manuel Neuer - Einsatz gegen Atalanta Bergamo unsicher

  • Aktualisiert: 07.03.2026
  • 00:03 Uhr
  • Tobias Wiltschek

Der FC Bayern wechselt zur zweiten Halbzeit gegen Gladbach den Torwart. Ob Manuel Neuer in wenigen Tagen in der Champions League spielen kann, ist ungewiss.

Verwunderung zu Beginn der zweiten Halbzeit in der Allianz Arena.

Statt Manuel Neuer betritt Jonas Urbig den Rasen und bestreitet gegen Borussia Mönchengladbach die zweiten 45 Minuten.

- Anzeige -
- Anzeige -

Max Eberl erklärt Auswechslung von Neuer

Nach dem 4:1-Sieg gab Bayerns Sportvorstand Max Eberl eine erste vorsichtige Diagnose ab.

"Die Wade - mal schauen was es ist", sagte Eberl nach den Spiel auf die Frage, was der Grund für die Auswechslung war. Er hoffe nicht, dass es schlimm ist, so Eberl weiter: "Ich kann es aber so kurz nach dem Spiel auch nicht sagen."

- Anzeige -
- Anzeige -

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Mit Blick auf das Hinspiel im Achtelfinale der Champions League bei Atalanta Bergamo am Dienstag (ab 21 Uhr im Liveticker) konnte auch Trainer Vincent Kompany noch keine Entwarnung geben.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Wegen Neuer: Kompany will "nicht zu viel spekulieren"

"Das nächste Spiel ist fast schon da. Er hat schon was gespürt an der Wade", sagte der Belgier bei der Pressekonferenz: "Wenn es nicht schlimm ist, werden wir ihn nicht so lange verlieren. Ich will aber nicht zu viel spekulieren."

Neuer hatte bereits die vergangenen beiden Spiele wegen eines Muskelfaserrisses verpasst.

Direkt vor Beginn der zweiten Halbzeit hatte "Sky"-Reporter Hansi Küpper noch über die Verletzung gesagt: "Wir haben die Info, dass es nicht so schlimm sein soll."

Mehr News und Videos
06.03.2026, Fussball Bundesliga 2025 2026, 25.Spieltag, FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach, in der Allianz-Arena München, Torwart Manuel Neuer (FC Bayern München) Aktion ***DFL and DFB re...
News

Kommentar zu Manuel Neuer: Die Zweifel werden immer größer

  • 07.03.2026
  • 00:58 Uhr
Haris Tabakovic (Borussia Moenchengladbach) und Leon Goretzka (FC Bayern Muenchen) kaempfen um den Ball, Bundesliga, FC Bayern München v Borussia Mönchengladbach, Allianz Arena am 06. March 2026 in...
News

WM-Freifahrtschein? So bestätigt Goretzka den Bundestrainer

  • 06.03.2026
  • 23:50 Uhr
imago images 1073592968Update
News

El Mala wohl wieder auf dem BVB-Zettel - Preisschild zu hoch?

  • 06.03.2026
  • 23:29 Uhr
Bayern-Kapitän Manuel Neuer
News

Vor Bergamo: Bayern bangen um Neuer

  • 06.03.2026
  • 23:21 Uhr
KOVAC Niko Trainer Team BVB DFL Bundesliga Saison 2025 - 2026 Spiel Borussia Dortmund - FC Bayern Muenchen 2 : 3 am 28.02.2026 in Dortmund DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS as IMAGE S...
News

Knifflige BVB-Phase: Für Kovac geht es um viel

  • 06.03.2026
  • 23:03 Uhr
06.03.2026, xemx, Fussball 1.Bundesliga, FC Bayern Muenchen - Borussia Mönchengladbach v.l. Nicolas Jackson (FC Bayern Muenchen) Jubel, Torjubel, celebrate the goal, jubelt ueber das Tor zum 4:0 (D...
News

Bayern-Noten: Bestes Saisonspiel von Jackson, Goretzka von Nagelsmann beflügelt

  • 06.03.2026
  • 22:41 Uhr
Die Bayern marschieren weiter in Richtung Meisterschaft
News

Bayern kann's auch ohne Kane, aber Sorgen um Neuer

  • 06.03.2026
  • 22:25 Uhr
Foto : Jubel nach dem Schlußpfiff bei den Spielern aus München; hier Leon Goretzka und rechts ... Jamal Musiala (FCB) Fussball 1. Bundesliga , 22. Spieltag am Sa. 14.02.2026 Werder Bremen - FC Baye...Update
News

WM-Nominierung: Eberl äußert Verdacht bei Goretzka

  • 06.03.2026
  • 21:05 Uhr
Die Bayern empfangen Gladbach am Freitagabend
News

FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach jetzt live: Bundesliga im TV, Stream und Ticker - die Aufstellungen

  • 06.03.2026
  • 21:01 Uhr
Bayern-Stürmer Nicolas Jackson
News

FC Bayern: Jackson ersetzt Kane - Neuer zurück

  • 06.03.2026
  • 19:42 Uhr