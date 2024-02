Anzeige Am 20. Bundesliga-Spieltag empfängt der FC Bayern München im Klassiker Borussia Mönchengladbach. So verfolgt ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker. FC Bayern vs. Borussia Mönchengladbach: Münchner feiern Heimsieg nach Rückstand In der zweiten Hälfte zieht der FC Bayern München das Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach auf seine Seite und feiert mit dem 3:1 den dritten Sieg nacheinander. Harry Kane (70.) brachte den Rekordmeister nach einem Patzer von "Fohlen"-Keeper Moritz Nicolas in Führung, Matthijs de Ligt (86.) besorgte per Kopfball nach Freistoß den Endstand.

Anzeige

FC Bayern vs. Borussia Mönchengladbach: Unentschieden zur Halbzeit Zur Pause steht es zwischen dem FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach 1:1. Die Gäste gingen durch Nico Elvedi nach 35 Minuten in Führung, Aleksandar Pavlovic glich zehn Minuten später für den Rekordmeister aus.

FC Bayern vs. Borussia Mönchengladbach live - die Aufstellung Winterzugang Sacha Boey muss auf seinen Einstand beim FC Bayern noch warten. Der 23 Jahre alte Rechtsverteidiger sitzt am Samstagnachmittag im Bundesliga-Heimspiel der Münchner gegen Borussia Mönchengladbach zunächst nur auf der Bank. Die Bayern hatten Boey für 30 Millionen Euro (plus fünf Millionen Boni) von Galatasaray Istanbul verpflichtet. Der Franzose ist der teuerste Wintertransfer der Liga. Noussair Mazraoui steht in der Startelf. Flügelspieler Bryan Zaragoza (FC Granada), den die Bayern am Donnerstag zum Schluss der Transferperiode noch verpflichtet hatten, steht ebenfalls im Kader. Seinen dritten Einsatz für den Rekordmeister absolviert der dritte Münchner Winterzugang Eric Dier. Beginnen wird gegen Gladbach auch Routinier Thomas Müller, der in seinem 690. Pflichtspiel für die Münchner vor seinem 500. Sieg steht.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Verzichten müssen die Bayern gegen Gladbach unter anderem auf die angeschlagenen Dayot Upamecano, Joshua Kimmich, Konrad Laimer, Kingsley Coman und Serge Gnabry sowie auf Min-Jae Kim (Asien-Cup). Dafür steht Mazraoui nach seiner Rückkehr vom Afrika-Cup erstmals wieder zur Verfügung.

FC Bayern vs. Borussia Mönchengladbach live im TV, Livestream und Liveticker Am Samstagnachmittag kommt es in der Münchner Allianz-Arena zu einem Traditionsduell im Rahmen des 20. Spieltages der Bundesliga. Rekordmeister FC Bayern München empfängt Borussia Mönchengladbach. Die sportlichen Vorzeichen sind einmal mehr ziemlich deutlich. Denn zwischen den beiden Kontrahenten liegen nach den bisherigen 19 Partien der Saison 2023/24 bereits 26 Punkte in der Tabelle. Während die Bayern vor Beginn des 20. Spieltages mit 47 Zählern auf Platz 2 hinter Leverkusen (49 Punkte) lagen, haben die Gladbacher erst 21 Punkte sammeln können und sind damit lediglich im Mittelfeld der Tabelle zu finden. Dennoch bewies die Seoane-Elf bereits vor einer Woche, dass sie in der Lage ist, Spitzenteams der Bundesliga zu ärgern. Im Derby bei Tabellenführer Bayer Leverkusen holte Gladbach durch ein torloses Remis einen Punkt. Dabei präsentierte sich vor allem Borussia-Keeper Moritz Nicolas in herausragender Form.

Anzeige

Das Wichtigste zur Bundesliga in Kürze Spielplan

Tabelle

Die Bayern gewannen zuletzt in der Bundesliga am 19. Spieltag mit 3:2 in Augsburg, auch dabei stand Keeper Manuel Neuer im Mittelpunkt. Er verursachte und hielt den Elfmeter im bayerischen Derby. Für die Münchner Tore bei den Fuggerstädtern sorgten Aleksandar Pavlovic, Alphonso Davies und Harry Kane. Dadurch konnte der FC Bayern den Rückstand in der Tabelle auf Leverkusen auch auf zwei Punkte reduzieren. Das Hinrunden-Duell zwischen den Gladbachern und den Bayern war am 3. Spieltag schon eine recht knappe Sache. Die Münchner gewannen nach zwischenzeitlichem 0:1-Rückstand nur mit 2:1 im Borussia-Park. Leroy Sane und Mathys Tel drehten die Partie in der zweiten Halbzeit zugunsten des Rekordmeisters, nachdem zunächst Gladbach durch ein Tor von Ko Itakura nach einer halben Stunde in Führung gegangen war.

Anzeige FC Bayern vs. Borussia Mönchengladbach live im TV, Livestream und Liveticker: Datum, Uhrzeit, Anstoß Paarung: FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach

Wettbewerb: Bundesliga, 20. Spieltag

Datum: Samstag, 3. Februar 2024

Uhrzeit: 15:30 Uhr

Ort: Allianz Arena (München)

FC Bayern - Gladbach live: Läuft das Spiel im Free-TV? Nein. Erst die Relegationsspiele zur 1. und 2. Bundesliga werden wieder im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt, dann überträgt SAT.1.

FC Bayern München vs. Gladbach live: Wo gibt es das Spiel im Pay-TV? Bei Sky. Um die Pay-TV-Sender abrufen zu können, müsst ihr zuvor einen Vertrag mit dem Anbieter abschließen.

FCB vs. Gladbach live: Wer zeigt das Spiel im Livestream? Falls ihr einen Pay-TV-Vertrag bei Sky habt, empfangt ihr das Spiel auch bei Sky Go. Alternativ stellt WOW TV nach Abschluss eines kostenpflichtigen Abos einen Livestream bereit.

Anzeige

Anzeige

Bayern gegen Borussia Mönchengladbach live: Wo gibt es einen Liveticker? Wie gewohnt auf ran.de oder in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store). Wollt ihr auch die Parallelspiele verfolgen, legen wir euch unsere Live-Konferenz zur Bundesliga ans Herz.

FC Bayern vs. Gladbach live: Wo finde ich einen Audiostream und Highlights? Einen Audiostream findet ihr bei der ARD-Sportschau. Ausgewählte Bundesliga-Highlights gibt es auf ran.de oder in der ran-App, alternativ werdet ihr bei Sky fündig. Ab Montag um 0 Uhr laden auch ARD und ZDF Highlights hoch.

Anzeige

Anzeige