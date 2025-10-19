BUNDESLIGA LIVE IN SAT.1, AUF RAN.DE UND JOYN
FC Bayern München vs. BVB: Dieser Star-Neuzgang hat noch kein FCB-Format - ein Kommentar
- Aktualisiert: 20.10.2025
- 13:36 Uhr
- Dominik Kaiser
Nicolas Jackson soll eigentlich die dünne Offensive des FC Bayerns verstärken. Doch das Spitzenspiel gegen den BVB zeigt, dass die Leihgabe des FC Chelsea ein teures Missverständnis für den deutschen Rekordmeister werden könnte.
"Nicolas war sehr bemüht."
So lautete das Fazit von Bayerns-Sportvorstand Max Eberl zur Leistung von Stürmer Nicolas Jackson, der für den verletzten Serge Gnabry überraschend in der Startaufstellung des deutschen Meisters gegen Borussia Dortmund (2:1) gestanden hatte.
Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn
Nur ist bemüht nun mal leider nur eine nette Umschreibung für eine schwache Leistung. In Fall des Senegalesen wären deutlichere Worte angebracht gewesen.
Bereits nach 61 Minuten war für die Leihgabe des FC Chelsea Schluss. Das Fazit: Nur 7,4 Kilometer Laufleistung, kein einziger Torschuss und keinerlei Bindung zum Offensivspiel – ran-Note 5 in der Einzelkritik!
FC Bayern: Nicolas Jackson wirkt wie ein Fremdkörper
Es sind die kleinen Dinge, mit denen sich Jackson das Leben in München schwer macht. Unkonzentriertheiten bei der Ballannahme, eine zum Teil eigenwillige Entscheidungsfindung beim Torabschluss und der fehlende Blick für die Laufwege seiner Mitspieler lassen den 24-Jährigen wie einen Fremdkörper in der sonst hervorragend funktionierenden Bayern-Offensive wirken.
Völlig richtig, dass Trainer Vincent Kompany bereits nach einer Stunde die Reißleine zog und ihn aus der Partie nahm.
- Boateng: Fans protestieren - Bayern-Bosse wiegeln ab
- Bayern-Fans verhöhnen BVB nach Spielende
- FC Bayern München: Konrad Laimer ist der heimliche MVP des Rekordmeisters
Gegen Dortmund wirkte es vor allem in der ersten Halbzeit streckenweise so, als würde der Tabellenführer mit einem Mann weniger agieren. Umso beeindruckender ist die Dominanz, die das Kompany-Team dennoch an den Tag legte.
Externer Inhalt
FC Bayern: Jackson droht zum Flop zu werden
16,5 Millionen Euro ließen sich die Bayern die Leihe des senegalesischen Nationalspielers kosten.
Eine Summe, die sich als völlige Fehlinvestition herausstellen könnte. Es drängt sich die Frage auf, ob ein Spieler, der beim FC Chelsea ausgemustert wurde, wirklich eine Verstärkung in der Breite für einen Klub wie den FC Bayern darstellt.
Sobald der langzeitverletzte Jamal Musiala zurückkehrt, könnte die Luft für Jackson richtig dünn werden. Mit Leistungen wie gegen den BVB wirft der Stürmer mehr Fragen auf als dass er Antworten liefert. Es braucht nicht viel Fantasie, um zu erahnen, dass eine Zusammenarbeit über den Sommer hinaus mehr als unwahrscheinlich ist.
Denn nur "bemüht" sein reicht beim FC Bayern einfach nicht aus.
Auch interessant: Harry Kane: Kompletter geht nicht - Kommentar
Und: Thomas Müller witzelt über seine Zukunft: "Das ist der Vorvertrag bei den Bayern"