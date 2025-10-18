Harry Kane beim FC Bayern: Kompletter geht nicht - Kommentar

Harry Kane war im Klassiker gegen Dortmund alles auf einmal: Torjäger, Spielmacher, Abräumer. Warum der Bayern-Stürmer unter Trainer Vincent Kompany eine neue Dimension erreicht hat. Ein Kommentar.

von Carolin Blüchel

Was zum Teufel war das bitte? Oder wie der Engländer sagen würde: WTF! Harry Kane macht sprachlos. Schon wieder. Der Top-Torjäger des FC Bayern München ist längst nicht mehr "nur" ein Superknipser. Er ist das Komplettpaket, das man sich sonst höchstens im Videogame bauen kann.

Im Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund (2:1) war er Vollstrecker, Vorbereiter, zeitweise sogar Spielmacher und Abräumer in Personalunion. Und das mit 32 Jahren.

Als er 2023 für rund 95 Millionen Euro Ablöse an die Säbener Straße kam, gab es hinter vorgehaltener Hand durchaus den ein oder anderen Naserümpfer: So viel Geld für einen Ü30-Stürmer? In München hat man bei dem Alter in der Regel schon Bauchgrummeln, wenn es über Jahresverträge hinausgeht.

Heute kann man sagen: jeder Cent war eine Investition in den Erfolg. Kane - derzeit so wertvoll wie nie zuvor. "Der ist überall auf dem Platz. Der ist sich nicht zu schade, wegzublocken. Vielleicht ist er jünger und sein Pass lügt." Besser als Konrad Laimer im "Sky"-Interview kann man es nicht ausdrücken. Wertschätzung pur.