Bundesliga live in sat.1, auf ran.de und Joyn
Harry Kane beim FC Bayern: Kompletter geht nicht - Kommentar
- Aktualisiert: 20.10.2025
- 09:58 Uhr
- Carolin Blüchel
Harry Kane war im Klassiker gegen Dortmund alles auf einmal: Torjäger, Spielmacher, Abräumer. Warum der Bayern-Stürmer unter Trainer Vincent Kompany eine neue Dimension erreicht hat. Ein Kommentar.
von Carolin Blüchel
Was zum Teufel war das bitte? Oder wie der Engländer sagen würde: WTF! Harry Kane macht sprachlos. Schon wieder. Der Top-Torjäger des FC Bayern München ist längst nicht mehr "nur" ein Superknipser. Er ist das Komplettpaket, das man sich sonst höchstens im Videogame bauen kann.
Im Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund (2:1) war er Vollstrecker, Vorbereiter, zeitweise sogar Spielmacher und Abräumer in Personalunion. Und das mit 32 Jahren.
Als er 2023 für rund 95 Millionen Euro Ablöse an die Säbener Straße kam, gab es hinter vorgehaltener Hand durchaus den ein oder anderen Naserümpfer: So viel Geld für einen Ü30-Stürmer? In München hat man bei dem Alter in der Regel schon Bauchgrummeln, wenn es über Jahresverträge hinausgeht.
- FC Bayern vs. Dortmund: Die Noten zum Klassiker - King Kane, Pechvogel Bellingham
- Bundesliga - FC Bayern unaufhaltsam: Sieg über schwachen BVB
- FC Bayern München: Konrad Laimer ist der heimliche MVP des Rekordmeisters
Heute kann man sagen: jeder Cent war eine Investition in den Erfolg. Kane - derzeit so wertvoll wie nie zuvor. "Der ist überall auf dem Platz. Der ist sich nicht zu schade, wegzublocken. Vielleicht ist er jünger und sein Pass lügt." Besser als Konrad Laimer im "Sky"-Interview kann man es nicht ausdrücken. Wertschätzung pur.
Das Wichtigste zur Bundesliga in Kürze
Tore, Pässe, Grätschen: Kanes Statistik spricht Bände
Zurecht. Die Zahlen belegen es. Kane schießt Tore: 12 in 7 Bundesliga-Spielen und 19 in 11 Pflichtspielen. Er verteilt Bälle: 63 Ballkontakte, 83 Prozent Passquote im Topspiel - als Mittelstürmer! Er grätscht im eigenen Strafraum wie ein Sechser, wenn es brennt.
Ok, dass der Stürmer den Unterschied macht, ist jetzt nichts bahnbrechend Neues. Doch welche Entwicklung er unter Trainer Vincent Kompany genommen hat, ist außergewöhnlich: vom Torschützen zum Architekten. Kompany sagt: "Harry hat sehr viel Gefühl für die Positionen." Man sieht es in jeder Bewegung.
Im fortgeschrittenen Fußballeralter verfügt der Engländer heute über eine Spielintelligenz, die weltweit seinesgleichen sucht. Er weiß, wann er Tempo rausnimmt, wann er es anzieht, wann er Räume öffnet. Und der Einsatz?
Stimmt immer. Wenn Kane in der 88. Minute mit einer Grätsche gegen Fabio Silva den Schlotterbeck gibt, ist das kein Zufall, sondern Haltung.
Externer Inhalt
Kane ist Bayerns Erfolgsgarantie
Das macht ihn derzeit zur Erfolgsgarantie der Bayern. Der Mann, der sogar den Ausfall von Jamal Musiala kompensiert, weil er seine Rolle neu denkt - von vorn, von hinten, aus der Mitte. In der Bundesliga zieht der Rekordmeister damit an der Tabellenspitze einsam seine Kreise. Und wer weiß, wo das alles noch hinführt?
Man kann über Erling Haaland, Kylian Mbappe oder Lamine Yamal reden. Man kann aber auch einfach Harry Kane zuschauen - und staunen. Oder wie der Engländer sagen würde: Thanks mate!