Lena Oberdorf: Hiobsbotschaft für Star-Spielerin des FC Bayern München - Diagnose da

Lena Oberdorf fällt erneut lange aus. Wie der FC Bayern München bekanntgab, hat sich die Nationalspielerin schwer am Knie verletzt.

Die schlimmsten Befürchtungen haben sich bestätigt: Abräumerin Lena Oberdorf hat sich zum zweiten Mal einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen und wird Deutschlands Fußballerinnen erneut lange fehlen.

Dies teilte ihr Verein Bayern München am Montag mit. Der Mittelfeld-Star erlitt die Blessur am Sonntag im Liga-Spiel gegen den 1. FC Köln (5:1), in dieser Woche hätte sie ihr Comeback im Nationalteam feiern sollen. Stattdessen soll sie nun bereits am Dienstag operiert werden.

"Diese Nachricht trifft uns alle sehr und wir fühlen mit Lena", sagte Bianca Rech, Direktorin Frauenfußball bei den Bayern: "Nach ihrer ersten Verletzung hat sie mit großem Willen und unermüdlichem Einsatz an ihrem Comeback gearbeitet. Dass sie nun erneut einen solchen Rückschlag erleben muss, ist unglaublich hart. Wir stehen voll und ganz an Lenas Seite, werden sie auf ihrem Weg bestmöglich unterstützen und in allen Belangen für sie da sein."