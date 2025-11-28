- Anzeige -

Vorher sprach Butt über das Turnier, vor allem aber über Neuer, die Situation im DFB-Tor sowie Harry Kane und blickt zurück auf wichtige Erlebnisse als Profi.

Butt im Interview: "Schön, ehemalige Teamkollegen wieder zu treffen" ran: Herr Butt, Sie treten am Sonntag mit dem FC Bayern Legends-Team als Titelverteidiger beim Telekom Starkick in Bonn an. Warum tun Sie sich das mit 51 Jahren noch an? Jörg Butt: Es sind immer tolle Veranstaltungen mit den Legenden. Es ist schön, die ehemaligen Teamkollegen wieder zu treffen und über alte Zeiten zu sprechen. Auch mit denen, die ich in der aktiven Zeit nur als Gegenspieler kennengelernt habe. Zum Beispiel gegen Roy Makaay mit Bayer Leverkusen in der Champions League gegen La Coruna. Und ganz nebenher bewegt man sich ein bisschen, das tut der Figur auch ganz gut. Insofern freue ich mich drauf. ran: Wie haben Ihnen die bisherigen "Telekom Starkicks" gefallen? Butt: In der Halle in Bonn ist immer eine tolle Atmosphäre. Und da ich jetzt schon eine Zeit lang aus dem aktiven Fußball raus bin, ist es immer ganz schön, sowas dann auch nochmal wieder zu erleben.

ran: Wie ist es, gegen Influencer zu spielen, die mehr Fans und Follower als manche der Legenden haben? Butt: Generell hat sich natürlich in den letzten Jahren unheimlich viel entwickelt und auch verändert. Als ich 1997 zum HSV in die Bundesliga kam, war das insgesamt alles noch viel persönlicher, auch im Umgang mit den damals wenigen Journalisten. Das ist heute alles schnelllebiger geworden. Es gibt viel mehr Medien, es findet viel mehr im Internet statt. Insofern ist es auch interessant, das mal aus der Nähe kennenzulernen. Das ist eine andere Welt, mit der ich mich vielleicht noch ein bisschen schwerer tue.

Fans von Kairat Almaty reisen fast 5000 Kilometer zu Auswärtsspiel in Kopenhagen - Ehrung im Stadion ran: Sie haben mit 38 Jahren 2012 bei Bayern Ihre Karriere beendet, in der Saison danach hat die Mannschaft das Triple gewonnen. Haben Sie sich manchmal geärgert, dass Sie zu früh aufgehört haben? Butt: Nein, im Großen und Ganzen hat das schon gepasst. Für mich wäre es natürlich die Krönung gewesen, wenn wir 2012 zum Abschluss das "Finale dahoam" gewonnen hätten. Aber auch so habe ich insgesamt eine fantastische Zeit gehabt. Bei meiner ersten Bundesliga-Station beim HSV habe ich eine tolle Entwicklung erlebt, mit dem Umbau zu einem reinen Fußballstadion, das immer vollbesetzt war, und dem Einzug in die Champions League. Mit Leverkusen haben wir 2001/2002 eine unfassbare Saison gespielt, fast alle großen Mannschaften Europas geschlagen und drei Titel nur ganz knapp verpasst.

ran: Danach ging es 2007 ins Ausland… Butt: Ja, auch mein Jahr bei Benfica Lissabon, einem großen, tollen Verein, bleibt unvergesslich. Und zum Abschluss dann bei Bayern München zu spielen und Meister zu werden - es geht eigentlich nicht viel besser. Klar kann man immer irgendwie träumen, aber ich bin schon sehr zufrieden mit meiner Karriere. ran: Sie haben bei der WM 2010 erstmals mit Manuel Neuer zusammengespielt, dessen Stern damals international aufging. In Ihrer letzten Saison haben Sie ihn dann täglich bei Bayern erlebt. Wie sehen Sie ihn aktuell mit bald 40 Jahren? Butt: Man hat damals schon das große Talent gesehen und er hat sich danach unfassbar entwickelt. In den letzten Jahren hat er etwas Pech gehabt mit schweren Verletzungen, sich dann trotzdem wieder herangekämpft. Ich glaube, er hat nach wie vor ein unglaubliches Können und eine große Bedeutung für die Mannschaft. ran: Offenbar hat er sich noch nicht festgelegt, ob er nach der Saison nochmal weitermachen will. Was ist Ihre Meinung? Butt: Das kann ich aus der Ferne nicht beurteilen. Da spielt natürlich insbesondere die körperliche Verfassung eine große Rolle. Im Moment wirkt er unglaublich fit und es harmoniert sehr mit der Mannschaft. Von daher ist das Potenzial sicherlich nach wie vor da. Aber klar, wenn man dann 40 wird, muss man sich natürlich auch irgendwann Gedanken machen, wie es danach weitergeht.

Neuer-Comeback beim DFB? Butt will sich nicht einmischen ran: Sportvorstand Max Eberl hat sich jetzt auch für ein Comeback Neuers in der Nationalmannschaft mit Blick auf die WM 2026 ausgesprochen. Was denken Sie? Butt: Ich glaube, das kann der Bundestrainer am besten beurteilen, weil er sicherlich auch mit allen Beteiligten im Kontakt ist. Insofern halte ich nicht viel davon, noch weiter zu dieser Diskussion beizutragen. Zumal Manuel sicherlich seine eigene Meinung dazu haben und dann die richtige Entscheidung für sich treffen wird. ran: Aber ein Torwartproblem im deutschen Fußball sehen Sie vermutlich nicht, oder? Butt: Nein, das haben wir in Deutschland noch nie gehabt und das sehe ich auch aktuell nicht. Wenn man die letzten Länderspiele gesehen hat, da hat ein Oliver Baumann sehr souverän gespielt. Also, auf der Torwart-Position sind wir mit Sicherheit gut aufgestellt.

ran: Auch die Zahl der jüngeren Torhüter mit Ambitionen ist zuletzt wieder gestiegen. Wie sehen Sie hier die Entwicklung von Neuers Ersatzmann Jonas Urbig bei Bayern? Butt: Es ist sicherlich nicht einfach, bei einem Verein wie Bayern München, wo man immer auf höchstem Niveau spielt und trainiert und man sofort gefordert ist. Wenn Urbig regelmäßig spielt, muss er konstant Top-Leistungen bringen, alle drei, vier Tage. Seine Entwicklung sehe ich aber bisher positiv. FC Bayern München: Fehler von Manuel Neuer? Vincent Kompany reagiert deutlich

Nach Verletzung von Jonathan Burkardt: Eintracht Frankfurt wohl an Newcastle-Stürmer interessiert ran: Sie waren ein sehr sicherer Elfmeterschütze. Wie sehen Sie als Experte die Souveränität von Harry Kane vom Punkt? Butt: Seine Konstanz ist auf jeden Fall absolut bemerkenswert und ich habe dafür großen Respekt. Es gibt beim Strafstoß im Prinzip zwei Varianten: Entweder sucht man sich vorher eine Ecke aus und konzentriert sich dann, dort platziert hinzuschießen. Oder man schaut auf die Reaktion des Torhüters. Bei Harry Kane ist es eigentlich so, dass man das vorher gar nicht weiß, und dann schießt er die Elfmeter alle mit einer super Technik scharf rein. Ich glaube, die große Herausforderung ist, mit der Drucksituation umzugehen. Und da wirkt er eigentlich immer eiskalt.

Butt als Elfer-Schütze: "Der gegen Juventus war echt wichtig" ran: Sie haben in Ihrer Karriere kaum Elfmeter verschossen, in Erinnerung ist vor allem ein Fehlschuss mit dem HSV in Freiburg geblieben… Butt: Ja, die anderen habe ich vergessen, die ich verschossen habe. In Freiburg war damals eine ganz spezielle Situation, weil ich beim HSV Richard Golz verdrängt hatte und der dann zum Sportclub gewechselt war. Und ausgerechnet im ersten direkten Duell gegen den alten Verein gibt es einen Elfmeter – und den hat er dann aus meiner Sicht leider gehalten. ran: Sie waren nach Ihrem Wechsel zum FC Bayern auch unter Trainer-Guru Louis van Gaal der Elfmeterschütze Nummer eins, was irgendwie weder zum Verein noch zum Coach passt. Wie kam es dazu? Butt: So viele Strafstöße gab es in der Saison gar nicht. Aber mein erster gegen Juventus Turin war halt echt wichtig, weil wir schlecht in die Champions League gestartet sind und dort unbedingt gewinnen mussten, was ja alles andere als einfach war. Der Druck innerhalb des Vereins war damals gewaltig. Wir sind relativ früh in Rückstand geraten und dann gab es diesen Elfmeter. Ich kann mich gar nicht mehr genau daran erinnern, ob der Trainer schon vor dem Spiel festgelegt hatte, wer schießt. Aber ich weiß noch, dass Bastian Schweinsteiger mich nach dem Pfiff nach vorne gerufen hat. Und in dem Moment versucht man sich einfach zu fokussieren, damit der Ball reingeht. Das hat geklappt und danach haben wir mit Bayern eine sehr erfolgreiche Saison gespielt.

