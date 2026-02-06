Am 21. Spieltag der Bundesliga kommt es zum Duell zwischen dem FC Bayern München und der TSG Hoffenheim. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Der FC Bayern München empfängt am 21. Bundesliga-Spieltag die TSG Hoffenheim. Dabei handelt es sich tabellarisch um eine Top-Partie.

Der Rekordmeister grüßt weiter vom Platz an der Sonne, obwohl man nur einen Punkt aus den letzten beiden Partien gegen den HSV und den FC Augsburg geholt hat.

Die Hoffenheimer rangieren derweil auf dem dritten Tabellenplatz und stehen bei beachtlichen sechs Siegen aus den letzten sieben Spielen. Einzig gegen den VfB Stuttgart gab es ein 0:0-Unentschieden.

ran zeigt alle wichtigen Informationen für das Topspiel der Bundesliga am Sonntagabend.