Fußball

Real Madrid fordert den FC Barcelona im Finale der Supercopa

  • Aktualisiert: 08.01.2026
  • 22:06 Uhr
  • SID

Angeführt vom starken Federico Valverde ist Real Madrid dem FC Barcelona ins Finale der spanischen Supercopa gefolgt.

Das Team von Trainer Xabi Alonso gewann ein spannendes Halbfinale in Dschidda/Saudi-Arabien gegen den Stadtrivalen Atletico Madrid 2:1 (1:0) - weil Valverde (2.) traumhaft traf und das 2:0 durch Rodrygo (55.) vorbereitete.

Alexander Sörloth (58.) verkürzte nur noch. Das Finale findet am Sonntagabend (20.00 Uhr) ebenfalls in Dschidda statt. Real hat gegen Hansi Flicks Barcelona die Chance auf eine Revanche: Im Vorjahr gewannen die Katalanen das Endspiel mit 5:2.

Gegen Atletico schoss Valverde gleich zu Beginn einen Freistoß aus mehr als 25 Metern ins linke obere Eck und bescherte Real einen Traumstart. Mit der Führung im Rücken hatte Alonsos Team die Kontrolle, doch nach einer guten halben Stunde kam auch Atletico zu Chancen.

Erfolgreich war dann aber wieder Real: Valverde schickte Rodrygo, der Jan Oblak im Atletico-Tor keine Chance ließ. Weil Sörloth fast umgehend antwortete, entwickelte sich eine packende Schlussphase.

Barcelona war am Mittwoch ins Finale gestürmt. Flicks Team schoss den Champions-League-Teilnehmer Athletic Bilbao mit 5:0 (4:0) aus dem Stadion.

