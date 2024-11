Erstmals seit der Sextuple-Saison 2019/20 gelangen den Münchnern drei Partien in Folge ohne Gegentor.

Der FC Bayern hat eindrucksvoll auf die Niederlage in Barcelona reagiert. Vergessen ist die Pleite trotzdem nicht - denn die nationale Dominanz allein reicht vielen Fans nicht. Ein Kommentar.

Das Wichtigste in Kürze

Spiele gegen Bayern "wie zum Zahnarzt gehen"

"Gegen Bayern spielen ist wie zum Zahnarzt gehen", fasste Union-Sportchef Horst Heldt das aktuell unangenehme Gefühl in der Liga vor einem Duell gegen den FCB zusammen.

Die "Süddeutsche Zeitung" titelte angesichts der wieder erlangten nationalen Dominanz gar: "Und an Ostern dann die Meisterschaft."

Das kann so kommen, weil das Team von Vincent Kompany die meisten Kontrahenten förmlich an die Wand spielt und nach Leipzigs Niederlage in Dortmund schon drei Punkte und 15 Tore besser ist als der erste Verfolger.