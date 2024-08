Es fehle lediglich noch das Go des Spielers. Das Coman-Lager tendiere aber zum lukrativen Angebot aus dem Nahen Osten, sofern sich in Europa keine bessere Wechseloption auftue.

Während das Sommer-Transferfenster in Deutschland bereits am 30. August schließt, können die Klubs der Saudi Pro League allerdings noch bis zum 6. Oktober einkaufen.

Es sollen schon konkrete Verhandlungen zwischen den Vereinen laufen. Laut 'L'Equipe" habe sich der Rekordmeister sogar schon mit A-Hilal über die Wechselmodalitäten geeinigt. Es fehle lediglich noch das Go des Spielers. Wie die "Bild" berichtet, tendiere das Coman-Lager zum lukrativen Angebot aus dem Nahen Osten, sofern sich in Europa keine bessere Wechseloption auftue.

In den vergangenen Tagen mehrten sich die Gerüchte um einen Bayern-Abgang bei Kingsley Coman. Das Interesse am französischen Flügelflitzer stammt demnach nicht nur aus den Top-Ligen der Welt.

Seit neun Jahren wirbelt der gebürtige Pariser schon in der Allianz Arena. Ein zehntes wird wohl nicht hinzukommen. Bislang gelangen Coman in 296 Partien für die Roten überragende 64 Tore und 66 Vorlagen. Im Dress des Rekordmeisters feierte der Linksaußen unter anderem acht Deutsche Meisterschaften sowie einen Triumph in der Champions League.

Der Name seines künftigen Klubs steht noch in den Sternen. Die "L'Equipe" berichtet von mehreren Interessenten aus der Premier League. Bis 2027 besitzt Comans aktuelles Arbeitspapier noch Gültigkeit. Das Transferfenster schließt am kommenden Freitag.

"Wir geben Geld aus mit Michael Olise, Joao Palhinha und Hiroki Ito. Dann musst du irgendwo als Verein auch Geld einnehmen", erklärt Eberl die Entscheidung, um dann auf den Londoner Klub zu sprechen zu kommen, der mit einem 44-Mann-Kader gar nicht alle Spieler in der eigenen Kabine unterbringen kann: "Du kannst wie Chelsea mit 44 Leuten durch die Saison gehen. Das wird nur schwierig für den Trainer, das alles zu händeln. Du hast die Rückennummern gar nicht, musst Rückennummern klauen. Auch das machen wir nicht. Wir haben ganz transparent mit den Spielern gesprochen, dann gibt es Entscheidungen und so haben wir jetzt den Kader, den wir haben."

Bei einigen Fans des FC Bayern sorgte der Abgang von Innenverteidiger Matthijs de Ligt zu Manchester United für Stirnrunzeln. Schließlich war der Niederländer in der vergangenen Saison einer der Leistungsträger der Bayern-Defensive. Auf der Pressekonferenz vor dem ersten Ligaspiel der Bayern am Sonntag gegen den VfL Wolfsburg ( 15.30 Uhr im LIVETICKER ) verteidigte Sportvorstand Max Eberl nun die Entscheidung – ließ sich dabei allerdings auch zu einem Seitenhieb auf den FC Chelsea hinreißen.

Der Abgang von Matthijs de Ligt beim FC Bayern verlief wohl nicht sonderlich harmonisch. Wie "The Athletic" mit Berufung auf Quellen aus dem Umfeld des Niederländers berichtet, fühlte sich de Ligt in München seiner Ansichten nach als Teil eines Spielchens.

Demnach hätten die Bayern-Verantwortlichen bereits vor einiger Zeit mit dem Umfeld von Ex-Juventus-Spieler Adrien Rabiot Kontakt aufgenommen. Der 29-Jährige agiert auf der gleichen Position wie Leon Goretzka, der von den Klub-Bossen um Max Eberl in den vergangenen Wochen aufgezeigt bekommen hatte, in den Planungen von Vincent Kompany vorerst keine Rolle zu spielen. Er darf den Klub wohl bei einem für ihn attraktiven und den Verein attraktiven Angebot verlassen.

+++ 21. August, 09:31 Uhr: Tah-Wechsel wohl vom Tisch: Verlängerung bei Bayer 04 Leverkusen?

Die Gerüchte bezüglich dem FC Bayern und Jonathan Tah waren eines der Dauer-Themen des Sommers. Lange hat alles danach ausgesehen, als würden die Münchner lediglich den Abgang von Matthijs de Ligt abwarten, ehe sie den Leverkusener Abwehrspieler nach München holen.

Zwar haben die Verantwortlichen de Ligt inzwischen längst an Manchester United verkauft, jedoch hat sich in der Tah-Causa nichts getan. Im Gegenteil: Max Eberl erklärte sogar die Kaderplanungen für beendet, was bedeutet, dass auch Tah nicht mehr nach München wechselt.

Für den wechselwilligen Spieler ist das ein herber Dämpfer, nachdem er seine Ambitionen erst kürzlich gegenüber der Leverkusener Geschäftsführung untermauert haben soll. Wie der "Kicker" berichtet, könnte der Rückzieher der Bayern weitreichende Auswirkungen auf die Planungen von Tah haben. Zwar wäre dieser im Sommer 2025 ablösefrei und hätte demnach gute Chancen, im kommenden Sommer beim FC Bayern aufzuschlagen, jedoch geht das Magazin von einem Umdenken bei ihm aus. Dem Bericht zufolge kann sich der Leverkusener Abwehrchef nun auch einen Verbleib in Leverkusen vorstellen. War eine Verlängerung über 2025 zuletzt kein großes Thema, dürften nun schon bald Verhandlungen mit den Bayer-04-Bossen stattfinden.

Tah soll das Gefühl bekommen haben, dass ihm die Münchner leere Versprechungen gemacht hätten, indem sie offenbar versichert haben, eine Lösung mit Bayer 04 Leverkusen finden zu wollen. Der Rückzug aus dem Transfer-Poker passt dazu natürlich nicht und ist für Tah ein klares Zeichen, dass man in München nicht voll und ganz überzeugt von ihm ist. All das, obwohl sich die Bayern und der Abwehr-Star schon lange über die Vertrags-Konditionen einig sein sollen.

Angesichts der Tatsache, dass es neben dem FC Bayern bis jetzt keine heiße Spur gab, wird Tah mit hoher Wahrscheinlichkeit in der Saison 2024/25 das Trikot der Werkself tragen. Für Leverkusen eröffnet sich dadruch vermutlich die Chance, eine Verlängerung mit dem wohl etwas verstimmten Abwehrspieler anzustreben. Tah weiß nun, dass er in München nicht oberste Priorität hat und könnte sich mit einer Vertragsverlängerung finanziell absichern. Der 28-Jährige hat schließlich keine Gewissheit, verletzungsfrei zu bleiben und erneut sein Top-Niveau zeigen zu können. Der "Kicker" spekuliert in einem solchen Szenario mit einer Gehaltserhöhung und einer Ausstiegskklausel in Höhe von ca. 15 Millionen Euro. Dies gäbe Leverkusen die Möglichkeit, Tah zumindest nicht ablösefrei zu verlieren und für den Spieler wäre die Tür für einen Abgang nicht zu, sollten die Bayern oder ein anderer Top-Klub im kommenden Sommer anfragen.