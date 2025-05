Die Allianz Arena steht jetzt auch offiziell am Franz-Beckenbauer-Platz 5. Am Montagnachmittag wurde die neue Adresse der Heimstätte des FC Bayern von Heidi Beckenbauer, der Witwe der am 7. Januar 2024 verstorbenen Klub-Ikone, Vorstandschef Jan-Christian Dreesen, Präsident Herbert Hainer und Oberbürgermeister Dieter Reiter feierlich enthüllt.

Der Franz-Beckenbauer-Platz ist nun offiziell eingeweiht. Am Freitag wird dort bereits Bundesliga-Fußball gespielt.

Das erste Heimspiel am Beckenbauer-Platz am Samstag (ab 18.30 Uhr im Liveticker) gegen Borussia Mönchengladbach wird gleich ein besonderes: Nach der Begegnung werden die Bayern für ihre 34. deutsche Meisterschaft mit der Schale geehrt.

Beim Weltturnier in den USA (14. Juni bis 13. Juli) steht sportlich und finanziell viel auf dem Spiel. "Zuallererst ist es so, dass wir nicht in Urlaub fahren", meinte Dreesen und ergänzte: "Wir wollen das Ding gewinnen, das ist das Ziel, das alle Beteiligten haben."

Der FC Bayern nimmt nach der Meisterschaft gleich die nächste große Trophäe ins Visier. "Es gibt ja durchaus noch einen Titel in dieser Saison zu verteilen", sagte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen und betonte, dass auch Trainer Vincent Kompany "bei aller Euphorie" stets darauf verweise, "dass wir noch etwas vorhaben".

Meiste Einsätze: Der 500er-Klub der Bundesliga Thomas Müller absolvierte beim 3:0-Sieg gegen Mainz 05 am 31. Spieltag der Saison 2024/25 seinen 500. Einsatz in der Bundesliga. Damit stieg das Bayern-Urgestein in einen elitären Klub auf, nur zwölf Spieler vor ihm durchbrachen diese magische Marke. ran zeigt die komplette Liste.

Der Bayern-Boss konkretisierte: "Es gibt dieses Turnier zum allerersten Mal, das ist etwas, das bleibt, wenn man sich in die Geschichtsbücher eintragen kann - neben dem ganzen Geld, das man verdienen kann." Im Falle des Turniersieges winken mehr als 100 Millionen Euro.

FC Bayern: Verantwortliche glauben an Sane-Verlängerung

Am Montag ging es auch um Personalplanungen. So glauben die Verantwortlichen auch nach dem Beraterwechsel von Leroy Sane an eine Vertragsverlängerung des Nationalspielers. "Ich bin von Haus aus zuversichtlich", sagte Hainer.

Sane habe "ja oft genug gesagt, dass er gerne in München bleiben wird, es ihm bei der Mannschaft unheimlich gefällt und er den Trainer sehr schätzt. Das sieht man auch, wenn man ihn in den letzten Monaten hat spielen sehen. Das sind nicht nur die Tore, sondern man sieht es auch an der Spielfreude, die er entwickelt hat", ergänzte Hainer.

Vorstandschef Jan-Christian Dreesen meinte, Zahavi sei "ein erfahrener Agent und nicht immer einfach in den Verhandlungen", er lobte gleichzeitig aber Sane: "Leroy spielt wirklich eine gute Saison und hat viele Kritiker von seinem Spiel überzeugt, das war nicht immer so in den vergangenen fünf Jahren." Bei den Verhandlungen sei nun Sportvorstand Max Eberl "zuvor gefragt, er macht das hervorragend, gemeinsam mit (Sportdirektor) Christoph Freund".