FC Bayern München: 125. Geburtstag - FCB präsentiert Sondertrikot mit neuem Wappen

Zum 125. Geburtstag präsentiert der FC Bayern ein Sondertrikot - mit einer speziellen Besonderheit.

Am 27. Februar liegt die Klubgründung des FC Bayern genau 125 Jahre zurück. Zu Ehren dieses besonderen Jubiläums bringt der Rekordmeister ein Sondertrikot heraus. Das Motto: "Creating Originals since 1900 – 125 Jahre FC Bayern".

Das Sondertrikot ist dabei in traditionellem Rot gehalten – mit Logo und Schriftzügen in goldender Farbe. Symbolisiert werden soll die Geschichte des Klubs in einem modernen und dennoch klassischen Look.