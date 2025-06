Borussia Dortmund hat das Ticket für das Achtelfinale gelöst. Doch wenn der BVB für Alarm in der Endrunde sorgen will, reicht die bisherige Leistung nicht aus.

von Tim Rausch

0:0 gegen Fluminense, 4:3 gegen Mamelodi Sundowns und nun ein 1:0 gegen Ulsan HD FC.

Dass es sich nicht um Ergebnisse einer entspannten Testspielreise mit dem B-Team handelt, sondern um die Gruppenphase von Borussia Dortmund bei der FIFA Klub-WM, lässt sich anhand der bisherigen drei Partien nicht erkennen.

Immerhin: Der BVB zieht - trotz überschaubarer Leistungen - als Gruppenerster in das Achtelfinale ein. Doch wenn das Team von Trainer Niko Kovac ernsthaft in dem preisträchtigen Turnier für Aufsehen sorgen will, muss deutlich mehr kommen.