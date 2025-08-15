Der FC Bayern sucht Verstärkungen in der Offensive. Nach dem geplatzten Woltemade-Transfer sollte Christopher Nkunku die Lösung werden. Doch jetzt droht womöglich die nächste Absage.

Droht dem FC Bayern München der nächste herbe Rückschlag auf dem Transfermarkt? Wie die "Bild" berichtet, ist die angedachte Verpflichtung von Christopher Nkunku inzwischen stark gefährdet.

Demnach habe sich Nkunkus Berater Pini Zahavi am Rande des Premier-League-Auftakts des FC Chelsea gegen Crystal Palace (0:0) mit den Verantwortlichen der Blues getroffen und dabei die Information bekommen, dass Chelsea Nkunku noch mindestens ein Jahr behalten möchte.

Die Bayern strebten demnach ein Leihgeschäft an, für Chelsea aber komme, wenn überhaupt, nur ein fester Verkauf in Betracht. Die Fronten seien laut "Bild" sogar "verhärtet". Ein Leihgeschäft sei "gescheitert", vermeldete "Sky" aus Großbritannien am Sonntagabend.

Auch Florian Plettenberg berichtete davon, dass auch "nach den Verhandlungen am Wochenende über die Struktur des Vertrags noch keine Einigung" erzielt werden konnte.

Wie der Transferexperte von "Sky" weiter meldet, will Bayerns Sportvorstand Max Eberl seine Bemühungen um Nkunku noch nicht aufgeben: "Aber es gestaltet sich sehr schwierig."

Der 27 Jahre alte Nkunku sollte eigentlich die Alternative zu Nick Woltemade sein, dessen Transfer endgültig gescheitert ist. Das verkündete VfB-Boss Alexander Wehrle vor dem Duell im Franz Beckenbauer Supercup bei "Sky".

"Nick Woltemade spielt nächste Saison beim VfB Stuttgart, die Akte ist geschlossen", erstickte er auch die letzten noch verbliebenen Hoffnungen im Keim.