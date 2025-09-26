Anzeige
BUNDESLIGA LIVE IN SAT.1, AUF JOYN UND IM STREAM AUF RAN.DE

FC Bayern: Neuer Rekord für Harry Kane - Bayern-Star macht die 100 voll

  • Aktualisiert: 26.09.2025
  • 22:53 Uhr
  • ran.de

Harry Kane trifft im Bayern-Trikot praktisch nach Belieben. Beim Spiel gegen den SV Werder Bremen stellte er mit seinem 100. Treffer einen Rekord auf.

Harry Kane befindet sich weiterhin in Gala-Form! Der Stürmer-Star erzielte beim 4:0-Sieg der Bayern gegen den SV Werder Bremen die Treffer zum 2:0 und 3:0. Damit hat der Engländer Geschichte geschrieben.

Für Kane waren es die Pflichtspieltore 99 und 100 im Dress der Münchner. Dafür hat der 32-Jährige gerade mal 104 Pflichtspiele benötigt. So schnell konnte seit dem Jahr 2000 noch nie ein in einer Top-5-Liga agierender Spieler die 100er-Marke erreichen.

Kane stellt mit seinem Europarekord für das 21. Jahrhundert Erling Haaland und Cristiano Ronaldo in den Schatten, die jeweils 105 Pflichtspiele für die magische Schallmauer benötigten.

Ronaldo gelang dies bei Real Madrid, dem früheren Dortmunder Haaland bei seinem aktuellen Team Manchester City.

Verdientermaßen wurde Kane in der 77. Spielminute unter Standing Ovations verabschiedet und von Nicolas Jackson ersetzt.

Anzeige
Anzeige

Die Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn

Anzeige
Anzeige

Kane steht bereits bei 15 Saisontoren

Bayerns Top-Goalgetter befindet sich insbesondere in der noch jungen Saison 2025/26 in einer absoluten Traum-Verfassung. In acht Pflichtspielen kommt Kane schließlich auf unfassbare 15 Treffer.

Dabei darf man nicht vergessen, dass sich der Mittelstürmer nicht nur über Tore definiert, sondern noch dazu absolut mannschaftsdienlich spielt. Kane verkörpert pure Weltklasse.

Im Tottenham-Trikot konnte Kane im Übrigen in 435 Partien 280 Treffer markieren.

Mehr News und Videos zur Bundesliga

Bundesliga: Marco Friedl nach Elfmeter gegen Harry Kane - "Bin immer ehrlich"

  • Video
  • 02:57 Min
  • Ab 0
Tom Bischof (FC Bayern Muenchen, 20), GER, FC Bayern Muenchen (FCB) vs SV Werder Bremen, Fussball Bundesliga, 5. Spieltag, Saison 2025 2026, 26.09.2025 DFB DFL regulations prohibit any use of photo...
News

Auf Kimmichs Spuren! Bischof beeindruckt alle

  • 27.09.2025
  • 00:31 Uhr

Bundesliga: Leon Goretzka adelt Harry Kane - "Was bei ihm so wunderschön ist.."

  • Video
  • 02:13 Min
  • Ab 0
FANS FC Bayern Muenchen UEFA Championsleague Saison 2025 - 2026 Vorrunden Spiel FC Bayern Muenchen - FC Chelsea 3 : 1 am 17.09.2025 in Muenchen DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS as IM...
News

"Verstehen Bedenken" - Bayern-Boss reagiert auf Trikot-Protest

  • 27.09.2025
  • 00:26 Uhr
TSG Hoffenheim v FC Bayern München - Bundesliga
News

FC Bayern München vs. Werder Bremen heute live: Bundesliga im TV, Livestream und Liveticker - Kane lässt die Bayern jubeln

  • 26.09.2025
  • 23:54 Uhr
Harry Kane erzielte seinen 100. Treffer für Bayern
News

Kane "offen" für Verlängerung bei Bayern

  • 26.09.2025
  • 23:52 Uhr
Tom Bischof
News

"War geil, zu spielen!" FCB-Star schwärmt nach Sieg gegen Werder

  • 26.09.2025
  • 23:43 Uhr
Einst Kollegen: Vincent Kompany (l.) und Jérôme Boateng
News

"Trainer-Praktikant" Boateng bei Kompany: "Muss ihn anrufen"

  • 26.09.2025
  • 22:54 Uhr
FC Bayern
News

Noten: Kane erneut Bayerns Bester, Jungstar trumpft auf

  • 26.09.2025
  • 22:53 Uhr
imago images 1066965242
News

Gelungenes Wiesn-Heimspiel: Kane und Bayern zerlegen Werder

  • 26.09.2025
  • 22:53 Uhr