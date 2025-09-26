Harry Kane trifft im Bayern-Trikot praktisch nach Belieben. Beim Spiel gegen den SV Werder Bremen stellte er mit seinem 100. Treffer einen Rekord auf.

Harry Kane befindet sich weiterhin in Gala-Form! Der Stürmer-Star erzielte beim 4:0-Sieg der Bayern gegen den SV Werder Bremen die Treffer zum 2:0 und 3:0. Damit hat der Engländer Geschichte geschrieben.

Für Kane waren es die Pflichtspieltore 99 und 100 im Dress der Münchner. Dafür hat der 32-Jährige gerade mal 104 Pflichtspiele benötigt. So schnell konnte seit dem Jahr 2000 noch nie ein in einer Top-5-Liga agierender Spieler die 100er-Marke erreichen.

Kane stellt mit seinem Europarekord für das 21. Jahrhundert Erling Haaland und Cristiano Ronaldo in den Schatten, die jeweils 105 Pflichtspiele für die magische Schallmauer benötigten.

Ronaldo gelang dies bei Real Madrid, dem früheren Dortmunder Haaland bei seinem aktuellen Team Manchester City.

Verdientermaßen wurde Kane in der 77. Spielminute unter Standing Ovations verabschiedet und von Nicolas Jackson ersetzt.