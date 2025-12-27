Bundesliga live auf Sat.1, joyn und ran.de
Borussia Mönchengladbach: Sofortiger Leih-Abbruch - Cvancara kehrt aus der Türkei zurück
- Aktualisiert: 27.12.2025
- 21:36 Uhr
- SID
Das lief anders als geplant. Gladbach-Stürmer Tomas Cvancara kehrt mit Beginn des neuen Jahres nach Gladbach zurück. Der Angreifer soll bei Antalyaspor schon länger kein Geld mehr erhalten haben.
Stürmer Tomas Cvancara hat seinen Leihvertrag beim türkischen Klub Antalyaspor aufgelöst und kehrt zu Jahresbeginn zum Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach zurück. Dies teilte Gladbachs Sportchef Rouven Schröder dem kicker und der Rheinischen Post mit.
"Wir können bestätigen, dass der Vertrag von Tomas in der Türkei gekündigt wurde", sagte Schröder: "Wir erwarten ihn zur Abreise zum Trainings-Kick-off am 2. Januar am Borussia-Park."
Ausbleibende Gehaltszahlen Grund für Leih-Abbruch?
Zu den Hintergründen machte der Klub keine Angaben. In der Türkei kursieren Medienberichte, Cvancara habe bereits seit längerer Zeit kein Gehalt von Antalyaspor bezogen und deshalb Beschwerde beim Weltverband FIFA eingelegt. Aufgrund dieser Beschwerde sei er nicht mehr berücksichtigt worden.
Der Tscheche hatte seit Juli auf Leihbasis in der Türkei gespielt. Sein Vertrag in Mönchengladbach läuft bis Ende Juni 2028.