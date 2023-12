FC Bayern: Politiker Lauterbach wettet im Meisterkampf gegen die Münchner

Anzeige

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hofft auf den "Abpfiff für die Ära Bayern München".

Am Ende des Kalenderjahres steht der FC Bayern München auf einem für ihn so ungewohnt wie enttäuschenden Tabellenplatz in der Bundesliga.

Auf der zweiten Position verbringt der deutsche Rekordmeister die kurze Weihnachtspause, hinter Spitzenreiter Bayer Leverkusen.

Geht es nach Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, bleibt es auch am Saisonende dabei.

„Die Ära Bayern München braucht endlich den Abpfiff", sagte der SPD-Politiker der "Rheinischen Post" und verriet: "Außerdem gewinne ich dann eine Wette."

Sollte die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso tatsächlich die Bayern vom Thron stoßen, freue er sich "für dieses junge und starke Team und für die ganze Bundesliga", so Lauterbach weiter.

Dass sich der 60-Jährige den Titel für Bayer Leverkusen wünscht, mag auch daran liegen, dass Leverkusen zu seinem Wahlkreis gehört.