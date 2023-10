Anzeige

Grünen-Politiker Cem Özdemir kontert die Kritik von Uli Hoeneß hart und süffisant. Denn er verweist auf die Bundesliga-Tabelle.

Von Tobias Wiltschek

Uli Hoeneß schaltete am Sonntag in der Sendung "BR24 Wahl – Der Sonntags-Stammtisch" in den Angriffsmodus.

Der Ehrenpräsident des FC Bayern München nahm sich in der Runde, die die Wahl in Bayern analysierte, nicht nur den ehemaligen FCB-Vorstandsboss Oliver Kahn verbal zur Brust.

Er mischte sich mit markigen Worten auch in die Politik-Debatte ein und nahm dabei vor allem die Grünen ins Visier.

Die angebliche Verbotspolitik dieser Partei sei maßgeblich verantwortlich für das Erstarken der AfD in Deutschland behauptete der 71-Jährige und nannte ein konkretes Beispiel: "Wenn der Herr Özdemir mir vorschreiben will, dass ich keinen Zucker mehr in den Kaffee tun soll."