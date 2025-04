FC Bayern: Präsident Herbert Hainer bricht sich Wadenbein

Bayern Münchens Präsident Herbert Hainer hat sich am Sonntag beim Sport das Wadenbein gebrochen.

Das bestätigte der deutsche Rekordmeister der Bild-Zeitung. Daher könne der 70-Jährige auch nicht zum Viertelfinal-Rückspiel der Münchner in der Champions League am Mittwoch (21.00 Uhr/im Liveticker) bei Inter Mailand reisen. Die Bayern müssen dort das 1:2 aus dem Hinspiel in der Vorwoche wettmachen.

Hainer, der zudem das EuroLeague-Spiel der Bayern-Basketballer am Dienstagabend gegen Roter Stern Belgrad verpasst, muss dem Bild-Bericht zufolge bis zu sechs Wochen einen Gips tragen. Der Vereinsboss wolle aber so schnell wie möglich wieder bei den Spielen der Fußballer und Basketballer vor Ort sein, hieß es.