Fußball

FC Bayern: Präsident Herbert Hainer hofft auf Rückkehr von Thomas Müller nach dessen Karriereende

  • Aktualisiert: 03.11.2025
  • 11:24 Uhr
  • SID

Präsident und Aufsichtsratschef Herbert Hainer hat noch einmal betont, dass Thomas Müller nach dem Abschluss seiner sportlichen Karriere zum FC Bayern zurückkehrt. Dieser spielt mit den Vancouver Whitecaps derzeit in den MLS-Playoffs.

"Das haben wir dem Thomas auch persönlich gesagt. Ich hoffe, wenn er bei Vancouver aufhört und seine Karriere beendet, dass er dann dem FC Bayern in welcher Funktion auch immer zur Verfügung steht", sagte Hainer bei der Jahreshauptversammlung der Münchner.

Der 71-Jährige machte deutlich, dass der FC Bayern in Zukunft nicht nur mit Müller zusammenarbeiten wolle. "Wir würden uns wirklich wünschen, dass Thomas Müller oder einer unserer ehemaligen Spieler wie Bastian Schweinsteiger zum Beispiel, dass sie sich beim FC Bayern engagieren. Unsere Tür ist immer offen."

Müller steht noch bis Ende kommenden Jahres bei den Vancouver Whitecaps aus der Major League Soccer (MLS) unter Vertrag. Schweinsteiger ist derzeit Experte für die ARD.

Thomas Müller: Erfolgreiche Saison in Kanada

Für die Vancouver Whitecaps rund um den erfolgreichen Ex-Bayern-Spieler Müller ist es eine bisher sehr starke Saison. Die Kanadier beendete die reguläre Spielzeit in der Western Conference auf Rang zwei hinter San Diego und spielen nun in den Conference Semifinals nach einem 2:0-Erfolg in der Best-of-three-Serie gegen den FC Dallas.

Für die Whitecaps ist es bisher mit die erfolgreichste Saison der Franchise-Geschichte. Im Conference Semifinal, über das sie noch nie hinweggekommen sind, geht es gegen den Los Angeles FC mit Starspieler Heung-Min Son.

