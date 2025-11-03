Anzeige
Fußball

MLS-Playoffs: Thomas Müller trifft mit Vancouver Whitecaps auf Los Angeles FC um Heung-Min Son

  • Aktualisiert: 03.11.2025
  • 07:45 Uhr
  • SID

Thomas Müller steht mit den Vancouver Whitecaps im Viertelfinale der MLS-Playoffs. Nun steht auch der nächste Gegner fest.

Thomas Müller bekommt es mit den Vancouver Whitecaps im Viertelfinale der Playoffs der Major League Soccer (MLS) nun mit Heung-Min Son und Los Angeles FC zu tun. Die Kalifornier gewannen ihr zweites Achtelfinal-Duell mit Austin FC mit 4:1 (3:1) und entschieden die Serie "best of three" mit 2:0 für sich.

Der Südkoreaner Son glänzte als Torschütze (21.) und Vorbereiter des 2:0 durch Denis Bouanga (25.). Bouanga (44.) traf kurz vor der Pause zum 3:0, der frühere französische Nationaltorhüter Hugo Lloris parierte einen Elfmeter von Myrto Uzuni (39.) und hätte beinahe auch den nächsten Strafstoß von Daniel Pereira (45.+6) abgewehrt. Für den Schlusspunkt sorgte Jeremy Ebobisse (90.+).

Müller hatte sich mit den Whitecaps im Achtelfinale beim Dallas FC mit zwei Siegen durchgesetzt. Das erste Viertelfinale findet nach der Länderspielpause statt.

