Der FC Bayern München hat seine souveräne Bundesliga-Tabellenführung verteidigt. Gegen den Dritten Eintracht Frankfurt gewannen die Münchner völlig verdient mit 4:0 (1:0). Noten und Einzelkritik des FCB. Vom FC Bayern berichtet Martin Volkmar Die Münchner haben nach dem Remis in Leverkusen und dem Weiterkommen in der Champions League gegen Celtic Glasgow auch den nächsten Härtetest bestanden. Gegen die Frankfurter Eintracht, gegen die es im Hinspiel nur zu einem 3:3 reichte, gelang dem Team von Trainer Vincent Kompany der 18. Saisonsieg. Somit haben die Bayern nach 23 Spieltagen weiter acht Punkte Vorsprung auf Verfolger Bayer Leverkusen. Die Noten und Einzelkritik des FCB.

Manuel Neuer 520. Bundesligaspiel des Kapitäns, der damit nun zusammen mit dem Frankfurter Willi Neuberger auf Platz acht der Rekordspieler-Liste steht. Hat mehr zu tun als in den meisten anderen Spielen, aber alles im Griff. Sicher bei guten Schusschancen von Uzun (40., 45.) und Collins (52.). Gute Reaktion bei seiner Klärungsaktion per Herauslaufen (72.). ran-Note: 3

Konrad Laimer Der Österreicher darf anstelle von Josip Stanisic, der wegen Magenbeschwerden ausfällt, wieder von Beginn an ran. Gewohnt engagiert, schiebt immer wieder nach vorne an. Defensiv aufmerksam gegen Knauff. ran-Note: 3

Eric Dier Auch der Engländer ist neu dabei, weil Abwehrchef Dayot Upamecano wegen Muskelproblemen nicht dabei sein kann. Beweist mit seiner kompromisslosen Vorstellung einmal mehr seinen Wert als Backup. Bei hohen Bällen eine Bank, nicht nur defensiv, sondern auch bei Standards. So maßgeblich am 2:0 beteiligt, als er Trapp entscheidend stört und sein Kopfball Ito über Kristensen findet. ran-Note: 2

Kim Min-jae Auch der Koreaner hat seit Wochen Probleme an der Achillessehne, muss sich aber durchbeißen. Kleine Probleme, wenn die Frankfurter das Spiel schnell machen, mit zunehmender Spieldauer aber meist auf dem Posten. ran-Note: 3

Hiroki Ito Zweiter Startelfeinsatz nach dem 0:0 in Leverkusen für den Japaner, erneut als Aushilfs-Linksverteidiger für den zuletzt schwachen Guerreiro. Ganz schlechter Start, als er mit einem Ballverlust die Großchance von Ekitike ermöglicht, der aber vorbeischießt (6.). Danach besser im Spiel und mit starker Grätsche gegen Ekitike (31.). Bereitet zudem Olises erste Möglichkeit vor und steht beim 2:0 nach Olise-Ecke goldrichtig. Sein erster Treffer im Bayern-Dress (61.). Macht danach Platz für Davies. ran-Note: 2

Joshua Kimmich Wie immer der Antreiber des Bayern-Spiels, der weiter Wege geht und vorne wie hinten zu finden ist. Gute Schusschance, die gerade noch geblockt wird (14.). Der Dauerbrenner, der in dieser Saison zuvor jede Pflichtspielminute bestritten hat, muss aber schon nach 43 Minuten verletzt vom Platz. Für ihn kommt Goretzka. ran-Note: 3

Aleksandar Pavlovic Der Nationalspieler rotiert wieder anstelle von Goretzka in die Anfangsformation. Versucht vor allem, das Mittelfeld zu ordnen und Kimmich den Rücken freizuhalten. Überzeugend in der Rückwärtsbewegung, nach vorne ohne entscheidende Impulse. ran-Note: 3

Michael Olise Der Franzose lauert auf rechts und leitet viele gefährliche Aktionen ein. Schießt aus kurzer Distanz daneben (9.), scheitert mit einem Flachschuss an Trapp (21.), leitet mit herrlichem Pass in die Tiefe Musialas Möglichkeit ein und ist schließlich in der Nachspielzeit aus kurzer Entfernung zur verdienten Führung zur Stelle (45.+2). Bereitet zudem per Ecke das 2:0 vor und scheitert per Flachschuss an Trapp (73.). ran-Note: 2

Jamal Musiala Deutlich spritziger als in den vergangenen Partien, in denen er anscheinend noch nicht vollständig von seiner Influenza genesen war. Bereitet mehrere gute Gelegenheiten vor und hat Pech, dass Kristensen seinen Schuss gerade noch von der Linie kratzt (15.). Verpasst zudem nach Zusammenspiel mit Müller haarscharf (32.). Leitet mit schönem Pass in die Tiefe das 1:0 ein. In der zweiten Halbzeit etwas weniger auffällig, belohnt sich aber dann mit dem 3:0 nach einem Solo über den halben Platz (83.). Verletzt sich dabei aber und muss runter. ran-Note: 2

Leroy Sane Nachdem weder Gnabry noch Coman überzeugen konnten, darf der Nationalspieler wieder links vorne ran. Knüpft an seine gute Vorstellung nach der Einwechslung gegen Celtic an. Bereitet Musialas Chance vor und wird in letzter Sekunde einschussbereit noch von Kristensen geblockt (22.). Dann in der Nachspielzeit mit der schönen Vorlage zur Führung. Kurz nach dem Wechsel auf dem Weg zum 2:0 gerade noch von Theate gebremst (53.). Vergibt schließlich völlig freistehend das 3:0, als er vorbeischießt (78.). ran-Note: 3

Thomas Müller Der Routinier ersetzt in der Sturmspitze den angeschlagenen Harry Kane, der zunächst nur auf der Bank sitzt. Sein 493. Bundesligaspiel, damit nun in der ewigen Bestenliste zusammen mit Ditmar Jakobs auf Rang 14. Vom Anpfiff weg gut im Spiel. Scheitert mit einem 20-Meter-Schuss an Trapp (29.) und legt mehrfach gut für die nachrückenden Mitspieler auf. Geht nach der Führung für Kane vom Feld (64.). ran-Note: 3