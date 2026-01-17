FC Bayern schießt auch RB Leipzig ab: "Wusste von Anfang an, dass wir es drehen werden"

Der FC Bayern feiert den nächsten Kantersieg und deklassiert beim umjubelten Comeback von Jamal Musiala auch RB Leipzig. ran hat die Stimmen der Beteiligten gesammelt. Eine Halbzeit musste der FC Bayern zittern, am Ende aber sorgte der Rekordmeister im Topspiel für ganz klare Verhältnisse. Nach einer Machtdemonstration im zweiten Durchgang gewannen die Bayern bei RB Leipzig mit 5:1 (0:1). Damit bleibt die Elf-Punkte-Führung an der Tabellenspitze der Bundesliga weiter bestehen. Bayern-Noten: Edeljoker sorgt für Gala Abseits des Sieges sorgte auch das Comeback von Jamal Musiala nach sechsmonatiger Verletzungspause für gute Laune bei den Münchnern. Für die Bayern geht es nach dem nächsten Schützenfest in der Bundesliga am Mittwoch in der Champions League weiter. Dann kommt Union Saint-Gilloise in die Allianz Arena. ran hat die Stimmen zum Spiel gesammelt (Quelle: "Sky"). Serge Gnabry (FC Bayern München): " In der zweiten Halbzeit haben wir die Tore gemacht und keins bekommen. Die Jungs haben alles wegverteidigt und wir vorne haben die Tore gemacht. Wir haben das Spiel einfach ein bisschen mehr kontrolliert und sind sauberer gewesen. Wir wussten, wir können das Spiel noch drehen. Sehr schön, dass Jamal wieder zurück ist nach so einer langen Zeit. Das freut uns alle. Wir freuen uns auf gute Spiele von ihm." So. 9 Uhr im Livestream: Bundesliga pur - mit den Highlights des Spieltags

So. 11 Uhr im Livestream: Sport1-Doppelpass - der Fußball-Talk Manuel Neuer (Kapitän FC Bayern München): "Wir sind in dieser Saison schon öfters in Rückstand geraten, aber wir sind immer zurückgekommen. Wir haben eine viel bessere zweite Hälfte gespielt. Leipzig hat ein Spiel weniger gehabt und wir sind in der zweiten Halbzeit sechs Kilometer mehr gelaufen. Das spricht dafür, dass der Wille und die Motivation da waren, das Spiel noch zu drehen. Und dann auch noch das Dritte, Vierte, Fünfte zu erzielen, ist schon Wahnsinn."

FC Bayern- Vincent Kompany: "Es war pur die alte Schule" Vincent Kompany (Trainer FC Bayern München): "Die haben uns richtig Probleme gemacht in der ersten Halbzeit. Sie waren klar besser, gefühlt waren sie zweimal besser als wir. Wir sind nicht richtig in die Zweikämpfe reingekommen und haben mit ihrem Flügelspiel den Unterschied gemacht. Sie haben auch im Mittelfeld viele Bälle erobert und Zweikämpfe gewonnen, ich weiß nicht, ob sie vielleicht etwas frischer waren. Aber zweite Halbzeit, mein Gott. Was die Jungs da geleistet haben. Wir sind sechs Kilometer mehr gelaufen. Aber dennoch war es nicht perfekt in der zweiten Halbzeit. Es war pur die alte Schule: Mentalität. Laufen, kämpfen, grätschen, nach vorne gehen. Wir haben ohne Angst weitergemacht." über Manuel Neuer: "Er ist älter als ich und macht das immer noch. Es ist Wahnsinn. Aber nicht nur auf dem Platz, auch in der Kabine, seine Energie, wie er sich vorbereitet auf jedes Spiel. Die Motivation so hochzuhalten. Er liest einfach das Spiel so gut, er ist immer da und hilft uns sehr. Wir genießen die Präsenz, die er für uns hat."

Jonathan Tah (FC Bayern München): "Wir sind nicht in unser Spiel reingekommen, wir hatten keinen Rhythmus mit dem Ball, haben nicht aggressiv genug verteidigt als Mannschaft. Wir hatten dennoch immer wieder Momente, in denen es gefährlich hätte werden können, wurde es aber nicht. In der zweiten Halbzeit haben wir das deutlich besser gemacht. Jamal ist zurück, wir freuen uns alle sehr darüber. Wir freuen uns über alle, die zurückkommen, aber bei Jamal ist es nochmal etwas anderes. Er ist unser Kleiner, unser Bambi. Wir brauchen ihn, wir freuen uns, dass er wieder da ist." Aleksandar Pavlovic (FC Bayern München): "Ich wusste von Anfang an, dass wir es drehen werden. Ganz einfach, weil wir es sind. Wir geben nie auf und das haben wir heute mal wieder bewiesen. Dass es so hoch ausgeht, wusste ich nicht. Es hat sich sehr gut angefühlt, mit den Fans zu jubeln. Lob auch an Michael, der mich da gesehen hat. Jeder von uns freut sich für den Jungen (Musiala, Anm. d. Red.), wir haben ihn jeden Tag gesehen, wie er ackert, wie er kämpft. Er ist ein überragender Weltklassespieler, das weiß jeder. Wir freuen uns, dass er wieder da ist und wir wieder mit ihm zocken können."

