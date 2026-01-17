Perfekte Musiala-Rückkehr: FC Bayern deklassiert Leipzig

Der Zauberfuß ist wieder da, der unbezwingbare Rekordmeister weiter auf Kurs: Bayern München hat sich bei der Rückkehr von Jamal Musiala auch gegen Verfolger RB Leipzig keine Blöße gegeben. Der FC Bayern München von Trainer Vincent Kompany demontierte RB Leipzig im Topspiel am Samstag nach anfänglicher Mühe mit 5:1 (0:1) und knüpfte damit beim Rückrundenstart nahtlos an die beste Bundesliga-Hinrunde der Klubgeschichte an. Serge Gnabry (50.), Harry Kane (67.), Jonathan Tah (82.), Aleksandar Pavlovic (85.) und Michael Olise (88.) trafen für die noch ungeschlagenen Münchner, die an der Tabellenspitze weiter einsam ihre Kreise ziehen. Bayern-Noten nach Sieg bei RB Leipzig - Edeljoker sorgt für Gala

BVB: Warum Fabio Silva (aktuell) der bessere Stürmer ist - eine kommentierende Analyse Der Abstand zu Borussia Dortmund beträgt bereits elf Punkte – und bei der Titeljagd wirbelt nun auch Musiala nach langer Leidenszeit wieder mit: 196 Tage nach seiner Horrorverletzung stand der 22-Jährige am Samstagabend wieder im Kader, kam in der Endphase ins Spiel und legte gleich Olises Tor auf.

Romulo prüft Bayern-Keeper Neuer früh im Spiel Auch die Leipziger, die nach der 0:6-Klatsche zum Saisonauftakt auf eine Revanche gebrannt hatten, konnten die Münchner bei ihrem bislang fast makellosen Erfolgslauf nicht stoppen. Der Treffer von von Romulo (20.) war zu wenig, im Kampf um die Champions-League-Plätze kassierte RB einen Rückschlag.

Während Musiala vorerst zuschauen musste, setzte Kompany im offensiven Mittelfeld auf Lennart Karl. Im Vergleich zum 3:1-Sieg beim 1. FC Köln rotierte Michael Olise auf die Bank. Dort nahm auch der wieder genesene Joshua Kimmich Platz. Die Leistungsträger mussten jedoch mitansehen, wie Leipzig die ersten Versuche startete. Unter anderem prüfte Romulo (4.) gleich zu Beginn Keeper Manuel Neuer, der mit seinem 584. Pflichtspiel für Bayern mit Franz Beckenbauer gleichzog. Vor Anpfiff hatte RB-Kapitän David Raum "ein komplett anderes Spiel" als zum Saisonauftakt versprochen. Dem wurden die Gastgeber in der Anfangsphase mehr als gerecht.

Schrecksekunde um Goretzka Antonio Nusa und Yan Diomande sorgten auf den Flügeln immer wieder für Unruhe in der gegnerischen Hälfte. Romulo belohnte die offensiven Bemühungen schließlich nach Vorlage von Raum aus kurzer Distanz und sorgte für zufriedene Gesichter bei den Funktionären um Red-Bull-Fußballchef Jürgen Klopp auf den Rängen.

