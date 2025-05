Sollten die Bayern am Samstagnachmittag die Meisterschaft in Leipzig feiern, ist wohl ein Kurzurlaub geplant.

Der FC Bayern München hat am 32. Bundesliga-Spieltag die Chance, beim Äuswärtsspiel gegen RB Leipzig (ab 15:30 Uhr im Liveticker) bereits in Sachsen die deutsche Meisterschaft zu feiern.

Mit einem Sieg wären die Münchner automatisch Meister, auch ein Remis würde den Bayern höchstwahrscheinlich reichen. Bayer Leverkusen, das am Sonntag (17:30 Uhr) beim SC Freiburg spielt, müsste in diesem Fall gewinnen und 30 Tore in der Differenz auf den FCB gutmachen.

Sollten die Bayern in Leipzig gewinnen, sind die Party-Pläne aber wohl schon geschmiedet. Wie aus einem Bericht der "TZ München" hervorgeht, haben die Bayern-Stars eine Ibiza-Reise geplant.

Demnach wollen die Münchner mit dem Privatjet auf die balearische Insel fliegen, dort zwei Nächte verbringen und sich anschließend auf das Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach vorbereiten.