Beim La-Liga-Spiel zwischen Atletico Madrid und dem FC Getafe hat Gästespieler Abdel Abqar eine kuriose Rote Karte erhalten.

Der 1:0-Heimsieg von Atletico Madrid in La Liga gegen den FC Getafe wurde von einer unschönen Szene rund um Abdel Abqar überschattet.

Der Marokkaner sah in der 55. Minute die glatt Rote Karte nach einem VAR-Check. Die Bilder gaben sehr genau Aufschluss darüber, dass der 27-Jährige kurz zuvor seinem Gegenspieler Alexander Sörloth im Vorbeilaufen mit Absicht an die Genitalien gefasst hat.

Schiedsrichter Miguel Angel Ortiz Arias kam bei der Sichtung der VAR-Bilder auch zu dieser Erkenntnis und zeigte Abqar glatt Rot für sein unsportliches Vergehen.