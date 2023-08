Sven Ulreich

Eine Saison beim Hamburger SV war für Sven Ulreich genug, nun wird der 32-Jährige die Hansestadt schon wieder verlassen. Auch mit Ulreich im Tor hatte der HSV in der dritten Saison in Folge die Rückkehr in die Bundesliga verpasst. Steht nun eine Rückkehr zum Rekordmeister bevor? Laut der Münchner "Abendzeitung" könnte Ulreich seinen "angestammten" Platz als Backup von Manuel Neuer wieder einnehmen. Diesen hatte er bereits zwischen 2015 und 2020 inne. "Goal" und "Spox" bestätigen diese Gerüchte zwar, etwas Konkretes zu einer möglichen Reunion mit dem FCB gibt es allerdings noch nicht. In seiner Zeit in München absolvierte Ulreich insgesamt 70 Pflichtspiele für den deutschen Rekordmeister. © imago images/foto2press