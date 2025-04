FC Bayern: Trio nimmt individuelles Training auf - Hoffnung auf Comeback wächst

Das Lazarett beim FC Bayern scheint sich ein wenig zu lichten. Manuel Neuer und Dayot Upamecano haben das individuelle Training aufgenommen, die Hoffnungen auf ein baldiges Comeback steigen.

Bei Rekordmeister Bayern München steigen im Saisonendspurt die Hoffnungen auf ein baldiges Comeback mehrerer Leistungsträger.

Wie der Tabellenführer der Bundesliga am Ostermontag mitteilte, absolvierten Manuel Neuer, Dayot Upamecano und Daniel Peretz am eigentlich trainingsfreien Tag eine individuelle Einheit an der Säbener Straße.

Kapitän Neuer fehlt seit dem Achtelfinal-Hinspiel gegen Bayer Leverkusen Anfang März wegen eines Muskelfaserrisses. Der 38-Jährige wird seither von Jonas Urbig im Tor vertreten. Upamecano hatte sich Ende März eine Knieverletzung zugezogen und trainierte am Montag mit dem Ball.

Ob die beiden Stammspieler noch vor dem Ende der laufenden Spielzeit (17. Mai) zurückkehren, ist noch offen. Trainer Vincent Kompany hatte sich zuletzt mit Prognosen zurückgehalten.