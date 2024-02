FC Bayern - Tuchel kommentiert Eberl: "Werden sehen, welchen Effekt Max hat"

Anzeige

Vor dem Bundesligaspiel gegen Freiburg erklärt Bayern-Trainer Thomas Tuchel, was er sich vom neuen Sportvorstand Max Eberl erwartet.

Bayern Münchens Trainer Thomas Tuchel erwartet vom Amtsantritt des neuen Sportvorstandes Max Eberl keine Wunderdinge.

"Wir werden sehen, welchen Effekt Max hat. Es ist jetzt das dritte Mal in den vergangenen zwölf Monaten, dass wir das Organigramm umschreiben - zum dritten Mal unmittelbar vor einem Bundesligaspiel. Das ist nicht ohne. Wir versuchen, den kompletten Fokus auf das Spiel zu richten", sagte Tuchel vor dem Bundesligaspiel am Freitag (ab 20.30 Uhr im Liveticker) beim SC Freiburg.

Eberl tritt am Freitag offiziell seinen Dienst beim deutschen Fußball-Rekordmeister an. Am Donnerstag stellte er sich laut Tuchel aber bereits bei der Mannschaft und dem Trainerstab vor. Die Verpflichtung des 50-Jährigen bestimmt derzeit die Schlagzeilen. Er hoffe, so Tuchel, "auf seine Unterstützung".

Sicher ist bereits, dass Eberl künftig auf der Tribüne sitzen wird. Sein Vorgänger Hasan Salihamidzic war immer auf der Bank gesessen.