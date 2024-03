SC Freiburg vs. FC Bayern München heute live: Übertragung im TV, Livestream und Liveticker

Anzeige

Am 24. Spieltag der Fußball-Bundesliga empfängt der SC Freiburg den FC Bayern München. So verfolgt ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker.

"Es kommen Herausforderungen auf uns zu. Der Fokus liegt erstmal auf den kommenden drei Monaten. Ich bin nicht bereit die Saison jetzt schon abzuschenken. Wir sind in der "Jäger-Rolle" und wollen den Druck hochhalten. Sowohl in der Bundesliga als auch in der Champions League. Ich bin hier, um Titel zu gewinnen", erklärte Max Eberl bei seiner Vorstellung als neuer Sportvorstand des FC Bayern.

Haben die Bayern die Hoffnung auf den nächsten Titel also doch noch nicht aufgegeben, obwohl Bayer Leverkusen die Tabelle mit acht Punkten anführt?

Um das Unmögliche doch noch zu schaffen, müssen in den kommenden Wochen Siege her. Am besten schon gegen den SC Freiburg. Die Mannschaft von Trainer Christian Streich steht mit 29 Punkten auf Platz neun, könnte mit einer Niederlage aber den Anschluss an die europäischen Plätze verlieren.

Übrigens: Max Eberl dürfte sich das Spiel von der Tribüne anschauen. Der Spieltag ist gleichzeitig der erste Arbeitstag des Niederbayern.