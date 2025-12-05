Sollte Aleksandar Pavlovic ausfallen, muss Bayern-Coach Vincent Kompany eine Entscheidung treffen. Leon Goretzka könnte dabei zum Dilemma werden. von Franziska Wendler Es war einer der Schreckmomente für den FC Bayern im DFB-Pokalspiel bei Union Berlin. Zu Beginn der zweiten Halbzeit blieb Aleksandar Pavlovic am Boden liegen. Der linke Oberschenkel bereitete dem deutschen Nationalspieler Probleme, eine Einwirkung des Gegners gab es nicht.

In der Folge ging auf der Bayern-Bank alles ganz schnell. Leon Goretzka machte sich bereit und ersetzte seinen jüngeren Landsmann. Ein Wechsel, der dem Spiel des Rekordmeisters gegen "die Eisernen" alles andere als zuträglich war. Pavlovic hatte zuvor eine gute Leistung gezeigt, kam laut "Fotmob" auf 35 Ballkontakte und eine Passquote von 88 Prozent.

FC Bayern: Leon Goretzka enttäuscht Goretzka konnte bei diesen Zahlen nicht mithalten. Von der 49. Minute bis zum Ende der Nachspielzeit befand sich der Ball nur 18 Mal an seinem Fuß, die Passquote betrug gerade einmal 58 Prozent. Dazu kommt: Das Spiel wurde unkontrollierter und das höhere Pressing der Gastgeber konnte signifikant schwerer umspielt werden, weil die Münchner zu abhängig von Joshua Kimmich wurden. Speziell gegen einen aggressiven Gegner wie Union zeigte sich, dass sich Goretzka schwer damit tut, das Tempo hochzuhalten und sich in den richtigen Räumen für seine Mitspieler anzubieten. Kein Fairplay? Rani Khedira kritisiert Bayern heftig

Bayern-Fans toben: Heftiger Schiri-Ärger bei Dusel-Sieg Und auch im Spiel gegen den Ball wurde deutlich, dass der 30-Jährige vieles von der Wucht eingebüßt hat, die ihn einst auszeichnete. Für Trainer Vincent Kompany eine Entwicklung, die ihn zum Nachdenken bringen dürfte. Dennoch hielt Sportdirektor Christoph Freund vor dem Spiel gegen den VfB Stuttgart (Sa. ab 15:30 Uhr im Liveticker) ein Pläydoyer für den Routinier: "Leon hat in dieser Saison viele wichtige Spiele für uns gemacht. Wir wissen was wir an ihm haben. Er ist eine ganz wichtige Persönlichkeit in unserer Mannschaft." Freund betonte, dass Goretzka weiter eine wichtige Rolle im Team einnimmt: "Über Leon und seine Situation wurde ja viel diskutiert in den letzten ein, zwei Jahren. Er hat immer wieder gezeigt, wie er zurückkommt. Er hat der Mannschaft immer wieder geholfen und auf dem Platz gute Leistungen gebracht. Er ist in jedem Training ganz wichtig für die Mannschaft. Er hat in den letzten Jahren viel Erfahrung und viele Titel gesammelt und bringt das tagtäglich ein. Jedesmal, wenn wer auf dem Platz steht ist er ganz wichtig für die Mannschaft."

FC Bayern vor englischer Woche Kompany gab auf der Pressekonferenz vor dem Stuttgart-Spiel leichte Entwarnung bei Pavlovic. Die Verletzung von Pavlovic sei "nicht so schlimm". Das Problem: "Wir haben jetzt drei Spiele in sechs Tagen. Wir sind in allen drei Wettbewerben dabei. Wir wollen in die letzten Spiele vor Weihnachten noch mit viel Energie gehen. Dann sind wir im nächsten Jahr in einer guten Position." Und dafür braucht es Stabilität im defensiven Mittelfeld.

Am Tag nach dem Pokalfight, den die Bayern mit 3:2 für sich entscheiden konnten, gab Pavlovic Entwarnung. "Macht euch keine Sorgen, Leute – mir geht’s gut!", schrieb er in den sozialen Netzwerken.

