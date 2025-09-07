Anzeige
Bundesliga

FC Bayern: Uli Hoeneß verrät Klausel bei Nicolas Jackson - und deutet Wintertransfers an

  • Aktualisiert: 07.09.2025
  • 13:04 Uhr
  • ran.de

Dass Uli Hoeneß gerne seine Meinung äußert, ist nichts Neues. In der Jubiläumsausgabe des "Doppelpass" hat der Ehrenpräsident des FC Bayern nun pikante Vertragsdetails verraten.

Für alle, die sich näher mit dem Poker um Nicolas Jackson beschäftigt haben, stellte sich die Frage: Gibt es eine Kaufpflicht für den FC Bayern München – und wenn ja, unter welchen Bedingungen?

Anzeige
Anzeige
25 Years Of TV Show Doppelpass On Sport1 Channel

HIER KOSTENLOS STREAMEN: Die Doppelpass-Jubiläumsausgabe live auf Joyn

Der Doppelpass mit Uli Hoeneß im kostenlosen Livestream auf Joyn streamen.

Anzeige

Uli Hoeneß hat diese Fragen in gewohnter Manier nebenbei in der 30-Jahre-Jubiläumssendung des "Doppelpass" beantwortet: "Es waren keine 16,5 Millionen Euro Leihgebühr, sondern für uns nur 13,5 Millionen Euro."

Noch interessanter sind jedoch seine Ausführungen zur Kaufklausel: "Die Kaufklausel muss nur dann gezahlt werden, wenn er 40 Spiele von Anfang an macht. Das wird er nie. Da brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen."

Anzeige

Das Wichtigste in Kürze

  • Die wichtigsten Aussagen des FCB-Ehrenpräsidenten im Liveticker

  • FC Bayern München: Allen News und Gerüchte

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Schlägt der FC Bayern im Winter zu?

Auch zum kommenden Winter-Transferfenster gab Hoeneß einen kleinen Hinweis auf mögliche Pläne der Bayern.

"Wir dürfen nicht vergessen, dass im Januar nochmal das Transferfenster offen ist. Wenn wir feststellen, dass wir international Chancen haben, ganz weit zu kommen, haben wir noch Geld, um etwas zu tun."

Mehr News und Videos
Im Doppelpass verteidigte Uli Hoeneß Franz Beckenbauer
News

Hoeneß im Doppelpass: Die wichtigsten Aussagen zum Nachlesen

  • 07.09.2025
  • 13:49 Uhr
Hoeneß ist wenig angetan von der MLS
News

FC Bayern: Hoeneß mit leiser Kritik an Eberl

  • 07.09.2025
  • 13:44 Uhr
Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß
News

Hoeneß lobt Bayerns Transfersommer: "Sind der Gewinner"

  • 07.09.2025
  • 12:31 Uhr
Kylian Mbappé jubelt für Real Madrid
News

Kylian Mbappé enthüllt Geheimnis: "Die Bayern kamen zu mir"

  • 07.09.2025
  • 08:27 Uhr
Trainer Vincent KOMPANY (Bayern Muenchen) mit Joao PALHINHA (Bayern Muenchen) und Eric DIER (Bayern Muenchen) vor Einwechslung. Fussball Champions League Achtelfinale FC Bayern Muenchen - Bayer 04 ...Update
News

"Bester Trainer": Ex-Bayern-Star feiert Kompany

  • 06.09.2025
  • 19:09 Uhr
Carro arbeitet an einer Nachfolge-Lösung
News

Abschluss der Trainersuche? Carro hofft auf "nächste Woche"

  • 06.09.2025
  • 17:50 Uhr
Zieht weiter durch Europa: Hrvoje Smolcic
News

Frankfurt leiht Smolcic in die Türkei aus

  • 06.09.2025
  • 16:46 Uhr
Fußball-Abos 25/26
News

Fußball live im TV und Livestream: So viel muss man für ein Abo in der Saison 2025/26 bezahlen

  • 04.09.2025
  • 15:52 Uhr
Eine TV-Kamera mit dem Logo der Bundesliga und dem Hinweis auf die Bundesliga App ist zu sehen waehrend des spiels der 2. Bundesliga zwischen Fortuna Dusseldorf und Hannover 96, Merkur Spiel-Arena ...
News

Bundesliga 2025/26 live: Konferenz, Einzelspiele und Co. - wer überträgt die Partien am Samstag?

  • 04.09.2025
  • 15:51 Uhr
Albert Sambi Lokonga gab sein HSV-Debüt
News

Debüt von Lokonga und Vieira: HSV verliert gegen Hannover

  • 04.09.2025
  • 15:28 Uhr