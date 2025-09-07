Für alle, die sich näher mit dem Poker um Nicolas Jackson beschäftigt haben, stellte sich die Frage: Gibt es eine Kaufpflicht für den FC Bayern München – und wenn ja, unter welchen Bedingungen?

Dass Uli Hoeneß gerne seine Meinung äußert, ist nichts Neues. In der Jubiläumsausgabe des "Doppelpass" hat der Ehrenpräsident des FC Bayern nun pikante Vertragsdetails verraten.

Uli Hoeneß hat diese Fragen in gewohnter Manier nebenbei in der 30-Jahre-Jubiläumssendung des "Doppelpass" beantwortet: "Es waren keine 16,5 Millionen Euro Leihgebühr, sondern für uns nur 13,5 Millionen Euro."

Noch interessanter sind jedoch seine Ausführungen zur Kaufklausel: "Die Kaufklausel muss nur dann gezahlt werden, wenn er 40 Spiele von Anfang an macht. Das wird er nie. Da brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen."